Les navettes fluviales reviennent jusqu’en 2025

Les navettes fluviales reliant Montréal à la Rive-Sud seront de retour cette année, et possiblement jusqu’en 2025.

Des contrats pour assurer ces trois années de service ont été signés entre l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les entreprises Croisières Navark et Les Navettes maritimes du Saint-Laurent. Pour les années 2024 et 2025, une option de prolongation est ouverte si l’ARTM est satisfaite des résultats de 2023.

Les contrats ont été conclus à hauteur de 30,5 M$ pour Croisières Navark et de 6,8 M$ pour les Navettes maritimes du Saint-Laurent.

Au total, le réseau disposera de six liaisons, avec trois points d’accès sur l’île de Montréal: le quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port, le quai des Chaloupiers de Montréal à Pointe-aux-Trembles, et le quai du parc de la Promenade-Bellerive.

De l’autre côté du fleuve, les navettes accosteront au quai du parc Jean-Drapeau sur l’île Sainte-Hélène, au port de plaisance de Longueuil, au quai Yvon-Julien à Boucherville, au quai nord de l’île Charron et au quai de Bellevue à Varennes.

Les trajets de la navette, capture d’écran de l’appel d’offres de l’ARTM