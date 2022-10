Navettes fluviales: un record de 246 000 passages

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a enregistré un record d’achalandage de ses navettes fluviales avec 246 000 passages enregistrés entre le 4 juin et le 16 octobre. Mandatée par le ministère des Transports, l’ARTM a mis sur pied ce projet pilote constitué de six liaisons dans la région de Montréal.

C’est au cours des mois de juillet et d’août que les six liaisons des navettes fluviales de l’ARTM ont connu un pic d’achalandage, enregistrant plus de 156 000 passages. Un chiffre qui s’élevait à seulement 40 000 l’an dernier.

Rappelons que les six liaisons de l’ARTM permettent aux habitants de la région de Montréal de se déplacer en bateau entre les quais Jacques-Cartier, le Vieux-Port, l’île Sainte-Hélène, le parc de la Promenade-Bellerive, les secteurs Réal-Bouvier et Yvon-Julien à Longueuil et Boucherville, ainsi que l’île Charron et Pointe-aux-Trembles.

Selon les chiffres de l’ARTM, 97% des usagers se disent plutôt ou très satisfaits du service de navettes fluviales, peu importe les conditions météorologiques.

Un nouveau type de transport collectif?

«Le transport collectif doit être agile et offrir de nouvelles façons de répondre aux besoins des citoyens», affirme le directeur général de l’ARTM, Benoît Gendron, par voie de communiqué.

La récente offre de gratuité de la navette entre Mercier et Boucherville montre bien la volonté de l’ARTM d’encourager les habitants à changer leur mode de déplacement, une décision qui résonne d’autant plus avec la fermeture de la moitié des voies du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dès le 31 octobre.

Dans une enquête réalisée par l’ARTM, plus de la moitié des personnes sondées disent utiliser la voiture si jamais les navettes ne sont pas en service. Les navettes fluviales semblent donc être une véritable solution de rechange à l’automobile pour un bon nombre de citoyens.

Source: Autorité régionale de transport métropolitain

L’analyse de l’efficacité de ces liaisons continuera d’être faite puisque certaines continuent d’être en service, comme le trajet reliant Boucherville au parc de la Promenade-Bellerive à Mercier.

«Ce projet pilote nous permet d’évaluer si l’investissement se traduit en retombées optimisées», ajoute M. Gendron. Des appels d’offres pour la saison 2023 seront dès à présent lancés pour permettre une meilleure opération du service. L’ARTM aimerait notamment implanter des stations de vélos BIXI à proximité de certains quais d’embarcation.