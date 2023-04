Uber: des courses 100% électriques désormais offertes à Montréal

Après Uber XL, UberX, Uber Eats et Uber Connect, l’application de mise en contact avec des chauffeurs offre à présent Uber Confort Électrique, une option de transport automobile 100% électrique, à Montréal.

Les usagers peuvent se déplacer à bord de véhicules électriques «haut de gamme», tels que des Tesla, Polestar et Ford Mustang Mach-E, une première à Montréal pour la compagnie. Uber indique lancer cette nouvelle option pour célébrer le Mois de la Terre.

La multinationale souligne avoir mis en place des partenariats avec des entreprises de location de véhicules électriques. La PME québécoise Louelec est une de celles affichées sur l’application Uber pour chauffeurs, permettant la location «rapide» et «de courte durée» de voitures propulsées à l’électricité à Québec et Montréal. Présentement, 200 véhicules de la PME sont en service dans ces deux villes.

Un partenariat signé l’été dernier avec le service de location de véhicules américain Hertz permet aux chauffeurs de louer des voitures Tesla à la semaine pour les régions de Toronto, Montréal et Québec.

Selon Uber, plus de 1600 personnes auraient utilisé ce partenariat et auraient ainsi complété plus de 700 000 courses dans les trois villes.

Uber veut devenir une plateforme de «mobilité zéro émission» d’ici 2040 à l’échelle mondiale. D’ici 2030, l’entreprise souhaite accomplir cet objectif dans «certaines grandes villes du Canada, des États-Unis et de l’Europe». Concrètement, l’objectif sera atteint lorsque tous les chauffeurs utiliseront un véhicule électrique.