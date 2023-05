Lauriers: le meilleur chef de la province est à Québec

C’est lundi soir que les chefs, restaurateur.trice.s et artisan.e.s de la bonne bouffe étaient réuni.e.s pour célébrer en grand la gastronomie québécoise. Si Montréal est souvent présentée comme la capitale de la gastronomie au Québec, la Capitale Nationale était plus que bien représentée parmi les 16 lauréat.e.s qui sont reparti.e.s couronné.e.s de Lauriers!

Chef de l’année: François-Emmanuel Nicol

Après avoir été finaliste l’année passée, c’est François-Emmanuel Nicol qui s’est vu remettre le prix du chef de l’année. D’abord sous-chef du restaurant Légende (aussi nominé dans plusieurs catégories) il est aujourd’hui chef La Tanière3 à Québec, un lieu unique qu’il a lui-même décrit comme «un projet complètement débile dans une voûte à Québec» au moment de recevoir son prix remis par la cheffe Colombe Saint-Pierre. Il a aussi tenu a souligner le travail de son équipe d’une trentaine d’employé.e.s et en particulier celui de son partenaire responsable du service Roxan Bourdelais.

Restaurant de l’année: Monarque

Déjà nommé trois fois parmi les 100 meilleurs restaurants du Canada et finaliste des Lauriers en 2019, puis dans deux catégories en 2022 (meilleur restaurant et meilleur chef) le restaurant français ouvert en 2018 dans le Vieux Montréal remporte enfin cette année le prix du restaurant de l’année. Le duo père-fils Jérémie – le chef – et Richard Bastien s’est vu remettre le prix par Patrice Demers et Marie-Josée Beaudouin co-présidents du jury.

«Au Monarque, c’est 125 personnes qui travaillent avec nous donc ces Lauriers on en prendra une feuille, mais le reste on le partagera avec toute l’équipe», a déclaré Jérémie Bastien.

Hommage à Soeur Angèle Le Laurier Hommage 2023 a été remis par Ricardo à Soeur Angèle qui a eu droit à une standing ovation et même à une «messe»! Le public a en effet eu la chance de communier en mangeant un petit carré de sucre à la crème confectionné tout spécialiement par l’ITHQ. Visiblement émue et amusée, mais toujours débordante d’énergie elle s’est réjouie de voir la communauté de la gastronomie québécoise réunie et s’est dite très reconnaissante.

Le Laurier du Public

Geneviève O’Gleman

Révélation de l’année

Samy Benabed, Auberge Saint-Mathieu, Saint-Mathieu-du-Parc

Cheffe pâtissière de l’année

Léa Godin Beauchemin, Place Carmin, Montréal

Boulanger de l’année

Jeffrey Finkelstein, Hof Kelsten, Montréal

Sommelière de l’année

Caroline Beaulieu, Légende, Québec

Mixologue de l’année

Julien Vézina, Honō Izakaya, Québec

Prix du meilleur service

Perle Morency, Côté Est, Kamouraska

Producteurs de boissons de l’année

Simon Naud et Steve Beauséjour, Vignoble de la Bauge

Productrice de l’année

Stéphanie Wang, Le Rizen

Artisan de l’année

Jean-Simon Petit de la Ferme des Quatre temps

Entreprise ou initiative de l’année

Mange ton Saint-Laurent

Prix du rayonnement de la culture culinaire

Samuel Sirois, Léandre Legault-Vigneau et Gilles Herzog

Évènement de l’année

La Clé des Champs de Dunham

Prix du tourisme gastronomique

Cassis Monna & Filles