6 restos québécois en vedette sur Prime Video

Après les humoristes, ce sont les chefs d’ici qui seront mis en valeur dans une nouvelle émission d’Amazon Original. Dès le 10 mars, le géant du streaming proposera la série documentaire Pendant ce temps en cuisine avec les membres de six restaurants québécois.

Les chefs qui participent à la série sont Antonin Mousseau-Rivard du Mousso, Simon Mathys de chez Mastard, Alex Cohen et Raegan Steinberg du Arthurs, Maria-Josée et Zoya De Frias de chez Le Virunga, Mike Lafaille de Kwizinn ainsi que Kim Côté et Perle Morency de Côté Est. Ce dernier établissement, situé à Kamouraska, est le seul qui n’est pas installé à Montréal.

Tournée sur une période de six mois, l’émission promet une incursion dans le quotidien effréné de la restauration. Chacun des huit épisodes de Pendant ce temps en cuisine vise à exposer les réalités de chefs-propriétaires, de l’approvisionnement à l’assemblage des assiettes, en passant par la création de menus.

Maria-Josée et Zoya De Frias de chez Le Virunga. Photo: Prime Video.

Mike Lafaille de Kwizinn. Photo: Prime Video.

Kim Côté et Perle Morency de Côté Est. Photo: Prime Video.

Antonin Mousseau-Rivard du Mousso. Photo: Prime Video.

Alex Cohen et Raegan Steinberg du Arthurs. Photo: Prime Video.

Simon Mathys de chez Mastard. Photo: Prime Video

«Le Québec est connu pour sa scène culinaire de renommée mondiale et cette série […] souligne la grande passion et les compétences exquises de ces chefs canadiens remarquables», déclare par voie de communiqué Nav Saini, chef du contenu chez Prime Video Canada.

Pendant ce temps en cuisine est une production de Pixcom en collaboration avec Amazon Studios. «Nous sommes ravis d’avoir produit cette série avec Prime Video, et nous sommes très reconnaissants envers les chefs qui nous ont non seulement accueillis dans leur univers, mais aussi permis de partager leurs expériences», souligne Nicola Merola, président de la boîte de production québécoise.

Depuis peu, Prime Video, la plateforme de diffusion en continu d’Amazon, investit dans le contenu québécois. Deux premières émissions, LOL: Qui rira le dernier? et Pour un soir seulement, sont déjà disponibles.