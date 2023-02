Délicieuse réouverture pour le Pastaga

La relève est derrière les fourneaux du Pastaga, qui a rouvert ses portes mardi avec de nouveaux propriétaires. Francis Duval et Geneviève Beaudoin succèdent à Martin Juneau et Louis-Philippe Breton dans le resto du boulevard Saint-Laurent, à l’orée de la Petite Italie.

S’ils ont racheté le fond de commerce et renouvelé le bail, Geneviève et Francis – qui forment un couple depuis six ans – ont l’intention de changer le nom de l’établissement dans les mois à venir, probablement au cours de l’été. Le projet s’inscrit dans une certaine continuité avec le Pastaga, qu’on connaît depuis plus de 10 ans, mais vole bel et bien de ses propres ailes.

Ainsi, on ne parle plus d’un bistro, mais plutôt d’une «table à vin où on peut bien manger et bien boire», indique le chef, Francis Duval, à Métro. «On s’est inspiré des buvettes parisiennes avec un petit menu», ajoute Geneviève Beaudoin, qui est formée comme pâtissière, mais qui touche un peu à tout en cuisine.

Petits plats

Petit menu, oui, mais aussi petits plats simples et délicieux, qu’on peut partager ou pas. «Il n’y a rien de compliqué, il n’y a pas plein d’éléments dans chaque assiette», commente Geneviève.

La carte – divisée en plats froids ou chauds plutôt que selon un ordre de service – mise sur des produits locaux et saisonniers. Présentement, on y retrouve donc du melon canari qui se marie aux pétoncles dans un ceviche, des agrumes qui accompagnent le tartare de canard, des poireaux qui nagent dans la crème avec l’omble chevalier ou encore des panais cuits dans le babeurre pour faire ressortir leur sucre tout en gardant leur mâche.

«Le menu va changer régulièrement, entre autres avec les nouveaux produits qui vont arriver avec le printemps, laisse savoir Francis. On veut aussi faire un peu de préservation l’été; quand il y aura des asperges, on pourra en garder et en servir l’hiver.»

Ce souci pour les produits saisonniers vient bras dessus, bras dessous avec un attachement à l’alimentation locale. «Autant pour la bouffe que pour le vin, on a plein de belles affaires autour de nous, croit Geneviève. On ne se limite pas à ça, mais c’est sûr qu’on veut mettre l’emphase sur le local»

Les tourtereaux, qui se sont rencontrés en travaillant au Pastaga, veulent miser sur le plaisir. Vins biodynamiques et vins nature continuent de garnir la cave du Pastaga dans sa version 2.0. «Les idées de noms restent dans nos têtes pour l’instant!», rigole Geneviève quand on lui demande comment le restaurant sera rebaptisé.

D’ici là, du mardi au samedi, on peut s’ouvrir une bouteille d’un bon jus macéré du Clos des cigales, domaine de la Montérégie, en passant au travers d’une assiette de cavatellis.

Pastaga 2.0

6389, boulevard Saint-Laurent, à Montréal

Mardi au jeudi, de 17h à 22h

Vendredi et samedi, de 17h à 23h

Site web