«Last call» pour le Pastaga

Grosse nouvelle dans le milieu de la restauration montréalaise. Le célèbre chef Martin Juneau et son associé Louis-Philippe Breton tirent leur révérence du Pastaga, incontournable restaurant du boulevard Saint-Laurent.

Les amoureux de l’établissement n’ont pas trop à s’en faire. L’actuel chef de cuisine Francis Duval et sa conjointe Geneviève Beaudoin vont prendre la relève. Le couple garde le local, mais prévoit changer le nom du restaurant (et possiblement le concept).

«C’est logique que ce soit eux: Francis était là pour le jour UN du Pastaga et il a rencontré la femme de sa vie dans notre cuisine», écrit Martin Juneau sur ses réseaux sociaux.

En espérant que la suite soit à la hauteur de tout ce qui a fait la réputation du Pastaga: son ambiance festive et décontractée, son menu québécois raffiné, son décor simple et épuré, la possibilité d’observer les cuisiniers en action et la grande gamme de vins nature et biologiques sélectionnée par Martin Juneau lui-même.

Encore temps!

Il est toujours possible d’aller découvrir ou dire adieu au Pastaga tel qu’on le connaît d’ici la fin de 2022 puisque le bail des deux associés actuels ne prend fin que le 31 décembre prochain.

Le restaurant participera d’ailleurs à l’événement MTLàTABLE, pendant lequel des tables d’hôte à petit prix sont offertes, au mois de novembre.

Ensuite, le restaurateur compte célébrer «EN GRAND» le 11e anniversaire début décembre et pourrait toujours venir y festoyer pendant la période des Fêtes.

«Ce sera un peu le “last call” pour deux grands-papas de la restauration montréalaise […] À tous ceux qui veulent venir nous voir depuis siiii longtemps… c’est votre chance!», conclut le restaurateur dans son annonce sur les réseaux sociaux.