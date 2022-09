MTLàTABLE: enfin comme avant

MTLàTABLE, le rendez-vous annuel incontournable des foodies de la métropole, soufflera sa 10e bougie avec un retour à sa formule traditionnelle après plus de deux ans de pandémie.

Pour faire découvrir la vibrante scène culinaire montréalaise et sa diversité, c’est sous les thèmes de la gastronomie, du tourisme et du terroir québécois qu’une centaine de restaurants de la ville se prêteront au jeu de MTLàTABLE du 3 au 13 novembre.

«L’édition MTLàTABLE 2021 en était une inédite [prolongée et déployée sur trois périodes] compte tenu de la situation planétaire. Nous sommes enthousiastes de présenter l’événement de nouveau dans sa formule classique, très appréciée de tous. Montréal est une destination prisée pour son offre culinaire diversifiée, créative, de qualité, et pour le travail des chefs qui la concoctent», se réjouit Manuela Goya, vice-présidente développement de la destination et affaires publiques chez Tourisme Montréal.

Concept efficace

Le concept et les prix ne changent pas avec ce retour en présentiel en pleine vague d’inflation. Des tables d’hôte en soirée, de trois ou quatre services, sont offertes au prix fixe de 35 $, 45 $, 55 $ ou 75 $.

Qu’il s’agisse de nouvelles adresses ou d’établissements de renom, toutes sortes de restaurants établis dans différents quartiers promettent de séduire votre palet avec des plats à prix d’ami.

La liste des restaurants participants sera dévoilée le 12 octobre, date à laquelle il sera également possible de réserver vos expériences culinaires sur mtlatable.com.