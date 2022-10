La fraîcheur façon Förena

La Cité thermale Förena, située à Saint-Bruno-de-Montarville, propose cet été un nouveau menu dégustation élaboré exclusivement à partir de produits du terroir québécois et surtout avec un ingrédient principal: la fraîcheur!

La carte de Förena est évolutive et change au fil des mois. Pour la saison chaude, la légèreté prime. On peut notamment déguster une entrée d’asperges et d’oseille, un cake aux champignons ou encore un gravlax de flétan. Et dans chacun de ces plats, la richesse gastronomique de la province est mise en lumière et les ingrédients locaux sont sublimés.

Nos coups de cœur chez Förena: la tartine de homard de la Gaspésie et le tartare d’omble chevalier, tous deux frais, généreux et savoureux!

Une invitation au voyage

«La cheffe Karina Morel-Maltauro s’inspire de ses voyages et des traditions culinaires des endroits qu’elle a visités pour que chaque bouchée soit un voyage en soi», fait-on savoir.

Le menu fait ainsi écho aux trois univers que l’on retrouve au spa dont les installations thermales s’inspirent de l’Islande, de la Russie et de l’Allemagne. C’est en effet trois expériences différentes que l’on peut y vivre, dans l’esprit de traditions distinctes. Pour ajouter au voyage et se détendre encore davantage, plusieurs activités sensorielles sont organisées à chaque heure, parfois de la méditation, parfois des étirements.