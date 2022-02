Petit annuaire du bien-être: des idées pour prendre soin de soi!

Vous êtes à bout de souffle et peinez à vous rappeler la dernière fois où vous vous êtes senti un tant soit peu reposé(e), ressourcé(e), énergisé(e)? Que vous voyez adepte de spas, de soins corporels ou encore de produits de beauté, il est grand temps de vous accorder ce moment de répit tant attendu – et mérité! – où vous oublierez tous vos soucis et prendrez enfin le temps de respirer. Allez, faites-vous du bien!

Kio-o

Centre de ressourcement en pleine nature

Vous cherchez un endroit pour vos réunions d’équipe? Vous avez envie de vous démarquer dans l’organisation de vos activités? À Kio-o, vous découvrirez des sources d’inspiration continuelles à travers la simplicité, le calme, l’espace, le silence, l’air pur de la montagne et le contact direct avec la nature. Le tout, couronné d’une expérience de cuisine végétarienne goûteuse et variée.

Kio-o est un centre de ressourcement unique situé au cœur d’un domaine de 125 acres dans les magnifiques montagnes des Laurentides, à environ 100 km de Montréal, à Sainte-Lucie-des-Laurentides. C’est l’endroit idéal pour vos retraites de yoga, de méditation et de développement personnel. L’atmosphère calme, le lac privé, la vue splendide de la falaise, la montagne et les sentiers font de l’endroit un lieu d’une beauté exceptionnelle, qui incite au calme et à la détente profonde.

Plus de 100 retraites différentes sont offertes chaque année! Faites votre choix.

Pour en savoir plus, rendez-vous au kio-o.ca !

SKYSPA

Détente urbaine

SKYSPA vous propose un concept urbain unique, à ciel ouvert, axé sur la détente, le divertissement et le mieux-être.

Situé au Quartier DIX30 et à Québec, le SKYSPA est l’endroit idéal pour faire le plein d’énergie. Profitez des bienfaits de la thermothérapie grâce aux bains californiens, saunas finlandais, bain vapeur à l’eucalyptus, chute nordique et aires de détente. Explorez cet univers des plus divertissants en découvrant la variété d’événements. Stimulez vos sens lors des rituels Aufguss ou célébrez la Pleine Lune lors des soirées thématiques.

Complétez votre expérience avec un moment de détente absolue : une gamme complète de soins esthétiques et de massages est offerte pour satisfaire vos différents besoins. Oubliez vos soucis du quotidien avec un vaste choix de massages relaxants, énergiques, et sensoriels. Prenez soin de vous avec une pause bien méritée afin de retrouver votre éclat grâce aux soins esthétiques du visage, des mains, des pieds ou du corps.

Pour en savoir plus, rendez-vous au skyspa.ca !

Omy Laboratoires

La nature au service de la science

Cet hiver, Omy Laboratoires vient à la rescousse des peaux ternes et en manque d’hydratation. Découvrez ce tout nouveau soin visage à base de 5 % de vitamine C et de squalane végétal : l’Huile pure.

L’entreprise québécoise révolutionne une fois de plus l’industrie du dermocosmétique personnalisé avec cette innovation minimaliste, végane et composée d’ingrédients sécuritaires et d’origine naturelle. Peaux sèches ou grasses, jeunes ou matures; tous les types de peaux trouvent leur compte avec cette huile à l’odeur fraîche et subtile de superfruits.

Ce nouvel essentiel beauté offre des résultats tant au niveau de l’éclat et de l’uniformité du teint que des signes du vieillissement. La vitamine C stabilisée contenue dans cette huile est l’allié par excellence pour ceux et celles qui souhaitent conserver une peau d’apparence plus jeune et radieuse. Quelques gouttes à appliquer à la toute fin de sa routine suffisent pour redonner à la peau une dose d’éclat instantanée.

Sa formule minimaliste et non grasse regroupe les meilleurs ingrédients sur le marché et les résultats parlent d’eux-mêmes :

93 % trouvent que le produit adoucit la peau instantanément;

92 % ressentent leur peau nourrie en 7 jours;

85 % ont remarqué que leur peau était d’apparence plus uniforme après 21 jours.

Apprenez-en davantage sur Omy Laboratoires au omylaboratoires.com.

Edith Serei

Des soins de beauté abordables

Une gamme de produits de soin de la peau exclusive développée par l’équipe d’expert(e)s d’Edith Serei. Tous les produits sont soigneusement fabriqués au Québec ou en France. Ils sont disponibles en boutique ou en ligne.

De plus, l’Académie Edith Serei offre des soins étudiants à prix exceptionnellement abordables. Des soins de beauté à moindre coût? Chez Edith Serei, les étudiant(e)s vous traitent avec rigueur et professionnalisme pour des soins esthétiques et soins du visage. Toutes les prestations sont supervisées par des enseignant(e)s. Consultez la liste des prix et prenez rendez-vous dès maintenant pour vos soins esthétiques!

L’Académie de Montréal compte également un Institut professionnel offrant plusieurs soins et traitements esthétiques en plein coeur du quartier Rosemont-La-Petite-Patrie à Montréal. Alors, qu’attendez-vous pour prendre rendez-vous ?

Pour en savoir plus, rendez-vous au edithserei.com !

Bota Bota, spa-sur-l’eau

Hors du temps

Au Bota Bota, le bien-être est de mise. Niché au cœur du Vieux-Port, cet ancien traversier est aujourd’hui le havre de paix par excellence des Montréalais et de visiteurs qui proviennent des 5 continents pour apprécier ses services hors pair.

Le circuit d’eaux regroupe à lui seul les bienfaits complets d’une détente parfaite. Chaud-froid-détente; trois étapes primordiales pour accéder au bien-être parfait. Naviguez d’un sauna à un bain froid avant de vous assoupir quelques instants sur un des hamacs flottants vue Saint-Laurent…

Le service de massothérapie offre quant à lui une grande variété de massages, allant de californien à suédois, en passant par le lomi lomi ou le yoga thaï, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Les massothérapeutes de renommée sont à l’écoute de chacun pour une détente hors du temps.

Les traitements du corps, du visage, des pieds et des mains font eux aussi partie de l’expérience à bord. L’expertise des esthéticiennes permet des soins sur-mesure, grâce notamment à des produits des gammes Babor et Éminence.

Le bien-être s’invite à chaque étape de votre escale à bord. Bonne détente!

Pour en savoir plus, rendez-vous au botabota.ca !

Scandinave Spa Mont-Tremblant

Un service essentiel

Prendre soin de soi n’est pas un luxe, c’est une nécessité. S’accorder des moments pour améliorer son bien-être et sa santé mentale, c’est plus qu’essentiel.

Dès le 14 février, replongez dans l’expérience des bains scandinaves avec la réouverture complète du Scandinave Spa de Mont-Tremblant. Vous pourrez vous détendre et vous ressourcer dans les installations rustiques au cœur de la forêt laurentienne, le long des rives de la rivière du Diable. L’eau regorge de bienfaits, connus ou insoupçonnés, parfaits pour rééduquer et tonifier le corps, libérer l’esprit et favoriser la détente. Complétez votre journée avec un massage traditionnel pour refaire le plein d’énergie ou dénouer quelques tensions. Véritables antistress, les massages sont des soins de santé essentiels, thérapeutiques et préventifs à valoriser.

À l’ère où les petits et grands écrans prennent plus de place que jamais, il est si important de déconnecter du stress quotidien et de ses appareils électroniques. Faites-vous le cadeau d’un moment de soins et de détente. Ouvert 7/7.

Pour en savoir plus, rendez-vous au scandinave.com !

Förena Cité thermale

Un concept qui a fait ses preuves

Förena Cité thermale vous propose un concept de détente inspiré des pionniers de la thermothérapie : l’Allemagne, l’Islande et la Russie. Située au pied du Mont-Saint-Bruno, la Cité thermale offre une vue imprenable.

Vous pourrez voyager à la frontière des eaux et vous laisser transporter dans les rituels et histoires de la cité. Apprenez l’art du lâcher-prise par la thermothérapie, la massothérapie et les soins esthétiques. Un vaste choix de soins est offert afin de vous offrir un moment de détente qui vous fera voyager au-delà des montagnes et découvrir les secrets de la beauté éternelle.

Poursuivez cette épopée sensorielle avec une expérience gastronomique au restaurant Förena. Vous prendrez part а une expérience culinaire inspirée de la cuisine boréale tout en appréciant la vue sur les bassins islandais. Complétez ce voyage de détente immersif en découvrant une variété d’événements sensoriels. Stimulez vos sens lors des rituels Aufguss, des méditations ou étirements sensoriels. Vous franchirez les portes des trois mondes de la Cité, qui rappellent l’importance de faire le vide pour faire le plein.

Pour en savoir plus, rendez-vous au scandinave.com !

Webmagazine SOI

Une lecture qui fait du bien!

Découvrez l’édition hivernale du webmagazine SOI!

Dans la plus récente édition du webmagazine entièrement gratuit SOI, vous trouverez des conseils pour mieux jongler avec la réalité du télétravail et vous en apprendrez davantage sur la nouvelle tendance du vin nature avec la sommelière Jessica Harnois.

Vous aurez la chance de rencontrer Chantal Lacroix, une femme inspirante qui prône l’amour de soi, et la Fondation du cancer du sein du Québec vous explique comment vivre avec les changements physiques après l’annonce d’un diagnostic de cancer.

Isabelle Huot, docteure en nutrition, vous donnera des astuces afin de s’alimenter localement en hiver, chose plus simple à faire qu’on pourrait le penser. Vous découvrirez 4 conseils simples à appliquer pour apprécier l’hiver québécois, que vous soyez du type sportif ou sédentaire.

Vous ferez également la rencontre de Dr Jason Leclair, qui assure la direction médicale de Medicart Vein Clinic à Ottawa. Pour conclure, l’art moderne du remodelage corporel et les technologies utilisées en cliniques médico-esthétiques n’auront plus de secrets pour vous.

Pour en savoir plus, rendez-vous au medicart.com !

Avec le printemps qui s’amène, offrez-vous un moment de répit et de ressourcement en vous laissant traiter aux petits oignons par des experts en la matière.

Inspirez, expirez… Et puis, êtes-vous prêt à prendre soin de vous?

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.