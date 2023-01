L’équipe canadienne atteint la 11e place au Bocuse d’Or

Samuel Sirois (chef), Gilles Herzog (entraîneur) et Léandre Legault-Vigneau (commis) forment l'équipe canadienne du Bocuse d’Or.

Le Canada, dont l’équipe est entièrement composée de Montréalais de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), est arrivé en 11e position lors de la Grande finale du Bocuse d’Or, prestigieuse compétition culinaire internationale.

Samuel Sirois et Gilles Herzog, tous deux professeurs de cuisine à l’ITHQ, ainsi que Léandre Legault-Vigneau, commis et récent diplômé du même institut, représentaient le Canada dans cet affrontement gastronomique digne des Olympiques contre les meilleurs chefs des 23 autres pays en compétition. L’événement s’est tenu à Lyon en France les 22 et 23 janvier derniers.

Comme lors de chaque édition, la compétition était extrêmement exigeante. Les chefs ont dû cuisiner pendant cinq heures trente pour préparer deux services de 15 assiettes. D’abord, le premier service devait mettre de l’avant l’importance de la nutrition pour la santé des enfants. L’équipe canadienne a donc élaboré un menu équilibré autour de la courge. Le deuxième service consistait ensuite en un plateau à base de lotte (poisson à la chair délicate, difficile à cuire à la perfection) accompagné de trois garnitures.

De fiers représentants

Le podium de 2023 s’est révélé être entièrement européen: c’est le Danemark qui a remporté l’or, la Norvège, l’argent, et la Hongrie, le bronze. Même si le Canada ne l’a pas atteint, Liza Frulla, directrice générale de l’ITHQ, s’est dite très fière de l’équipe: «Se rendre en finale du plus grand concours culinaire international est déjà une victoire incroyable! […] Ce succès a permis à la gastronomie canadienne de rayonner sur l’échiquier mondial!», s’est-elle réjouie par voie de communiqué. C’est également une amélioration par rapport à la dernière participation du Canada, qui s’était classé 13e en 2019.