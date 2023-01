Le Mousso ouvre une brasserie dans le Quartier Latin

L'équipe du Molière: De gauche à droite: Samuel Sauvé Lamothe (chef exécutif), Antonin Mousseau-Rivard (directeur gastronomique), Jean Pilote (propriétaire) et Jean-François Pigeon (sous-chef).

Après avoir plus que fait ses preuves avec Le Mousso, son restaurant gastronomique de la rue Ontario Est, le chef-restaurateur Antonin Mousseau-Rivard ouvrira avec l’homme d’affaires Jean Pilote (Capitole de Québec) un nouvel établissement, Le Molière, au cœur du Quartier Latin.

Le restaurant, situé au coin des rues Saint-Denis et de Maisonneuve, sera accessible directement via le tout nouvel Espace St-Denis, inauguré à l’automne dernier. Comme son nom – Molière – le laisse deviner, pour ce nouvel établissement, Antonin Mousseau-Rivard a puisé son inspiration avant tout dans la cuisine française.

«Ma passion première dans la vie, c’est manger! Et au Molière, je reviens à mes premières amours: la cuisine française, a-t-il fait savoir par voie de communiqué. J’ai envie d’offrir aux convives une expérience décontractée, gourmande et l’occasion d’apprécier des classiques que l’on remet au goût du jour, dans la simplicité et la qualité des aliments.»

Illustrations: gracieuseté, Le Molière

Le restaurant servira donc des plats typiques des brasseries françaises. «Je pense soupe à l’oignon, toast à la truffe, œuf mayonnaise, plateau de fruits de mer, os à la moelle, saumon en Bellevue, homard thermidor… Diverses appellations classiques que j’ai eu énormément de plaisir à retrouver, illustre le restaurateur. Honnêtement, c’est une cuisine dont je m’ennuyais. Ce sont des recettes que j’étudiais tout jeune et qui m’ont fait saliver. Je suis autodidacte et comme un enfant pas très normal, je lisais de vieux livres de cuisine française avant de me coucher!»

Pour élaborer le menu du Molière, Antonin Mousseau-Rivard s’est notamment entouré du chef et fondateur du restaurant Laurie Raphaël, Daniel Vézina (chef consultant). En cuisine il pourra compter sur le chef Samuel Sauvé Lamothe (Laurie Raphaël, Le Mirage, Le Boulevardier, L’Express) et le sous-chef Jean-François Pigeon (le Mousso, l’auberge Saint-Gabriel, Leméac).

Adresse: 1560, rue Saint-Denis

Ouverture: le 7 février 2023