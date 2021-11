Le théâtre Saint-Denis se transforme en Espace Saint-Denis

Le théâtre Saint-Denis fait désormais partie de l’Espace Saint-Denis situé au croisement de la rue Saint-Denis et du boulevard de Maisonneuve. Deux nouvelles salles de ce complexe culturel du Quartier Latin ouvriront ainsi leur porte en 2022.

Le Théâtre Saint-Denis 2 a été rebaptisé Studio-Cabaret et se veut polyvalent avec une capacité d’accueil de 450 à 700 spectateurs. Équipé d’un dispositif d’écrans DEL à 180 degrés et d’équipements de projection 4K, celui-ci permettra la tenue d’expériences immersives tout comme des captations télévisuelles ou web. La Brasserie française sera notamment aux commandes des soupers-spectacles.

L’inauguration du Studio-Cabaret est attendue pour le 8 juin 2022, avec la présentation de Mon île, mon coeur. Dirigés par Shana Carroll, cofondatrice et directrice artistique du collectif des 7 doigts de la main, une dizaine d’interprètes assureront en effet un spectacle mélangeant le cirque acrobatique, le théâtre, la danse et le multimédia.

Le nouveau piano-bar-terrasse avec gril Le Marie-Louise sera quant à lui aménagé sur le toit du lobby du Studio-Cabaret donnant sur la rue Saint-Denis. Son ouverture est également prévue en juin prochain.

«Les deux objectifs derrière l’élaboration de l’Espace Saint-Denis sont d’abord de permettre la relance du Quartier latin et ensuite, d’offrir une nouvelle expérience complète de divertissement et de restauration. […] C’est avec une immense fierté qu’aujourd’hui nous présentons publiquement les grandes lignes de ce projet aussi novateur qu’exaltant », a dit Jean-Claude Chabot, vice-président, relations publiques et développement des affaires à Compagnie France Film, propriétaire et exploitante de l’Espace Saint-Denis.

Enfin, d’importants travaux de modernisation commenceront en 2023 au Théâtre Saint-Denis. La dernière phase de ce projet de transformation de l’Espace Saint-Denis s’attaquera à la refonte du complexe cinématographique de la rue Émery. Son premier étage sera réaménagé et portera le nom de Cité Création Montréal. Les salles de cinéma du deuxième étage seront elles aussi remodelées afin de les rendre multifonctionnelles.