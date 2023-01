«LOL: Qui rira le dernier?», du Amazon «made in Québec»

Avec ses fleurs de lys à grandeur du décor et des images promotionnelles, la nouvelle émission LOL: Qui rira le dernier?, disponible dès aujourd’hui, cherche de toute évidence à afficher ses couleurs: le bleu et le blanc du drapeau québécois. C’est que cette drôle de série, au croisement entre une téléréalité et une soirée au Bordel Comédie Club, est la toute première production du service de diffusion Prime du géant américain Amazon faite au Québec.

Adapté du format international Documental d’Amazon Original, la nouveauté animée par Patrick Huard met en scène Marie-Lyne Joncas, Rachid Badouri, Yves P. Pelletier, Arnaud Soly, Christine Morency, Laurent Paquin, Richardson Zéphir, Virginie Fortin, Mathieu Dufour et Édith Cochrane. Les 10 humoristes s’enferment dans «un manoir» (ou un studio déguisé en manoir, c’est selon) durant six heures avec deux objectifs: faire rire les autres et ne pas rire soi-même.

Et «rire» est un grand mot, puisque n’importe quelle esquisse de sourire et tout balbutiement de joie peuvent être considérés comme une erreur. La première mérite au ou à la fautif.ve un carton jaune, mais la seconde entraîne l’élimination. La dernière personne, celle qui aura su éviter de s’esclaffer, remporte 100 000$ à remettre à la fondation de son choix. Un chouette concept derrière un titre pas trop vargeux – on se serait bien passé de l’acronyme anglophone.

Qui rira en dernier? Pas le public!

Sans surprise, Patrick Huard est comme un poisson dans l’eau dans son rôle, lui qui passe sa carrière à naviguer entre l’humour et l’animation. «D’habitude, les téléréalités prennent des gens super beaux, mais pas super bright. On a voulu faire différent, donc nos candidats sont ni l’un ni l’autre», lance-t-il d’entrée de jeu, histoire de donner le ton.

L’intérêt réside surtout dans le fait que les humoristes ne sont ni dans un sketch ni dans un numéro de stand-up. Participer à LOL: Qui rira le dernier? demande de la répartie, des talents en improvisation, de la spontanéité. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Edith Cochrane, la seule participante à ne pas avoir fait de l’humour son métier, se débrouille bien: elle est une improvisatrice d’expérience.

Chacun.e est bien conscient.e de ses forces et de ses faiblesses, arrivant avec des attentes bien différentes: Christine Morency est persuadée d’être éliminée très rapidement, Virginie Fortin débarque avec beaucoup d’assurance et Marie-Lyne Joncas est sûre et certaine que Rachid Badouri se fera rire lui-même… Parce que oui, ça arrive, et plus souvent qu’on pourrait le penser!

C’est souvent amusant de voir des personnes grimacer pour s’empêcher de rire, de voir les humoristes se trouver une nouvelle matière à la rigolade dans le costumier ou d’être témoins des stratégies déployées pour éviter de donner toute son attention à une blague qui pourrait faire flancher, mais là où LOL: Qui rira le dernier? trouve vraiment sa force, c’est dans les stunts.

Richardson Zéphir qui déballe son lunch pendant les explications, Virginie Fortin qui dévoile sa culotte dans un coup de théâtre hilarant ou Georges, le chien de Marie-Lyne Joncas qui tente avec maladresse quelques prouesses, c’est bien possible que ça vous vaille un carton jaune.

Le Québec sur Amazon, ouin pis?

Bien qu’on puisse se réjouir de voir un géant de l’industrie commencer à investir dans notre culture, il demeure dur de croire que les 10 humoristes qui participent à LOL: Qui rira le dernier seront mis sur la map grâce à l’émission, même si elle est disponible dans 240 pays et territoires.

Si le concept voyage très bien, l’humour québécois, lui, ne promet pas d’être une découverte pour des gens qui ne connaissent rien à notre culture ou à notre langue. Assumons donc que cet abus de fleurs de lys est davantage pour se péter les brettelles d’avoir conclu une entente au Québec avec Amazon que pour faire rayonner la province à l’international.

En ce sens, une série comme Three Pines, qui reprend l’univers des romans policiers de Louise Penny avec son personnage, l’inspecteur Armand Gamache, dans un village fictif d’Estrie fait un meilleur travail pour montrer le Québec au monde entier via la plateforme Prime d’Amazon… même si la grande majorité des dialogues sont en anglais.

Les six épisodes de LOL: Qui rira le dernier? sont maintenant disponibles sur Prime.