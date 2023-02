Ce bar à vin offre pâtes et vino gratuitement aux coureur.euse.s

Ça y est, on a trouvé la nouvelle raison pour vous motiver à courir. Le sympathique bar à vin d’inspiration italienne BarBara, situé dans Saint-Henri, propose de récompenser les client.e.s qui viennent le visiter à la course (ou même à la marche) durant le mois de février.

Le concept est simple tout en étant fort original. Marchez ou courez vers le BarBara. Une fois arrivé, montrez une preuve de votre exploit (heure, date, kilométrage) sur votre application sportive préférée, puis vos hôtes vous offriront une boisson ou un plat selon la distance que vous avez parcourue.

Pour une distance de 5 km, vous obtenez le café de votre choix (même le Pistacchio latte!, précise-t-on).

Pour 10 km, le café de votre choix et un Cacio e Pepe (petit plat italien traditionnel de pâtes aux fromages et poivre) pour emporter.

Pour 15 km, un Cacio e Pepe pour emporter et une cannette de vin.

Pour 20 km, un Cacio e Pepe pour emporter et une bouteille soigneusement choisie par leur sommelière Catherine Draws et @dieu.du.vin.

Enfin, aux plus athlétiques qui feront 50 km, le BarBara offre un souper bien arrosé, « la totale! ».

Pour obtenir ces récompenses, vous devez aussi suivre la page Instagram @barbaravin_, puis mettre votre prix sur votre story en taguant l’établissement.

Les commentaires sous la publication Instagram démontrent un fort enthousiasme de la part de la clientèle prête à relever le défi. Des stories repartagées par le bar montrent que certain.e.s ont déjà sorti leurs souliers de course et profitent déjà de leur plat de pâtes bien mérité.