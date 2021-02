Un nouveau bar à vin ouvre ses portes dans Saint-Henri

Un endroit polyvalent qui propose différents plats, du café fait maison et même une épicerie a ouvert ses portes dans Saint-Henri. Les clients peuvent ainsi arrêter au BarBara chercher des pâtisseries tôt le matin, ou bien, des prêts-à-manger pour le retour à la maison en soirée.

«C’est un espace évolutif dans lequel on peut passer toute la journée», explique la copropriétaire de l’établissement et responsable de la salle à manger, Catherine Draws.

Il s’agit d’ailleurs d’une nouvelle aventure pour elle et le chef David Pellizzari, tous les deux copropriétaires de l’ancien Lili.co, fermé en 2018, sur le Plateau-Mont-Royal.

Accessible au public depuis le 26 janvier, le BarBara accueille déjà beaucoup de clients. Au travers des masques, des désinfectants et du respect des consignes de santé publique, les rencontres avec les clients sont «humaines».

«On a l’impression qu’il y avait de la demande pour ce genre d’offre là dans le quartier. Le monde nous dit que ça fait du bien», mentionne Mme Draws.

«Partir un restaurant c’est toujours difficile pour mille raisons. […] Donc, [la pandémie] c’est une difficulté différente et à laquelle il faut faire face. [Les restaurateurs], on est habitué d’être en mode solution.» – Catherine Draws

Au BarBara, une cuisine italienne préparée par le chef David Pellizzari attend les résidents du coin. En plus des pâtes fraiches, on y trouve une vaste sélection de vin. Des marinades et des conserves sont notamment disponibles sur place.

«C’est une adresse dans laquelle on s’est dit qu’on allait avoir du plaisir et faire de tout», admet Mme Draws.

Différentes collaborations avec d’autres commerçants locaux, comme celle avec le torréfacteur Zab, auront permis de mettre sur pied le Wake up Barb, un café spécialement conçu pour le BarBara.

De plus, on y trouve des ciabattas et des miches, gracieusetés de Miette Boulangerie de Saint-Henri.

«Ils ont fait un pain spécial pour nous pour diversifier l’offre dans le quartier», évoque la copropriétaire.

Bar à vin

À la réouverture des salles à manger, l’équipe du BarBara deviendra un bar à vin. L’espace permet d’accueillir une soixantaine de personnes à l’intérieur, en plus d’une terrasse à l’extérieur.

Les propriétaires sont prêts en vue d’un futur déconfinement et au retour des clients dans la salle à manger.

«On est à côté du parc. On va ouvrir les fenêtres, on va boire du vin, ça va vraiment être le fun. On est prêt et on a hâte à ça», explique-t-elle.

Le BarBara est situé sur la rue Notre-Dame Ouest à quelques minutes de la station de métro Saint-Henri. Le restaurant offre la possibilité de venir cueillir ses plats pour emporter en magasin ainsi que par un moyen de livraison.