Un nouveau commerce de Churros ouvre ses portes dans Saint-Henri

Un nouveau commerce de churros et d’empanadas a ouvert ses portes début novembre dans le Sud-Ouest. Churros Saint-Henri propose ses produits en formule pour emporter et en livraison. L’entreprise est en quelque sorte affiliée au restaurant Tacos Frida, situé à quelque pas plus loin sur la rue Notre-Dame.

«On avait l’intention de prendre ce local-là pour faire plus de production pour la cuisine de Tacos Frida. J’ai proposé de faire des churros et des empanadas», explique Hugo Chan, propriétaire de Churros Saint-Henri et originaire du Mexique.

Le premier produit consiste en une pâtisserie sucrée et qui est généralement frite en forme de spaghetti ou de beignet. Les empanadas sont de petits chaussons de pâtes. Ils peuvent être farcis avec différents aliments, comme de la viande, du poisson ou des pommes de terre.

En raison des mesures prises par Québec, les salles à manger sont fermées depuis le début octobre, et donc, les produits doivent donc être consommés à l’extérieur du restaurant.

«Je n’ai pas décidé de commencer ça en me disant que ça ne va peut-être pas marcher à cause de la pandémie. COVID-19 ou pas, les gens du quartier aiment aller se procurer un plat d’un restaurant», affirme le propriétaire de 29 ans.

Menu

Les plats proposés chez Churros Saint-Henri sont très populaires en Amérique latine. C’est pour cette raison qu’il a composé son menu avec une touche mexicaine.

Le produit primaire du commerce est les churros auxquels on peut ajouter différentes saveurs, comme le nutella. On peut également y retrouver des empanadas, notamment, au fromage et au bœuf.

«C’est surtout de la bouffe de rue latino-américaine. C’est des choses qu’on voit un peu partout en Amérique latine», explique M. Chan.

«J’ai confiance en mon produit. Si je fais bien mon travail et que le produit est bon, les choses vont fonctionner.» – Hugo Chan

Si le menu offre une quantité limitée de mets pour le moment, le propriétaire affirme que d’autres plats pourraient s’ajouter en fonction de la demande. Même si l’entreprise est encore jeune, les premières semaines ont attiré plusieurs clients.

Churros Saint-Henri est situé sur la rue Beaudoin, près de la rue Notre-Dame, à quelques minutes de la station du même nom.