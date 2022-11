La faim selon le chef TikTok Laurent Dagenais

Le marché du livre de recettes au Québec semble insaturable. Un petit nouveau vient de paraître : Toujours faim! de Laurent Dagenais. Vedette de TikTok, suivi par plus de 1,4 million de personnes, le chef ajoute aux vidéos le livre imprimé, toujours dans le but d’inspirer les gens derrière les chaudrons et de leur transmettre le plaisir de la cuisine.

Avant de connaître le succès sur TikTok, Laurent Dagenais a travaillé pendant de nombreuses années dans des restaurants gastronomiques de Montréal et de l’Ouest canadien. À la suite d’un accident de snowboard lors duquel il se brise le poignet, il met sa carrière de chef sur pause et se retrouve à travailler comme gestionnaire pour le groupe de restaurants Warehouse.

Alors qu’il ne cuisine plus professionnellement, il se met à faire des petites vidéos pour garder vivante sa passion. Sur Facebook et YouTube, il publie de recettes à base de cannabis en format vidéo qui ne marchent pas très fort. Par contre, il se rend compte que les gens trippent sur ses stories dans lesquelles on le voit se préparer de bons repas.

«Une vidéo de 20 minutes dans laquelle chaque étape de la recette est expliquée en détail, ce n’est plus d’actualité. Les gens scrollent tellement vite maintenant, ils ont besoin de vidéos expéditives, sans longueurs ou parties plates», croit le créateur de contenu.

Sa blonde lui suggère de se créer un compte TikTok et propose de l’aider à faire de meilleures vidéos. «Je ne serais pas rendu là sans elle», dit-il. La viralité et le succès sont venus ensuite, raconte Laurent, le menant à lâcher son emploi pour vivre exclusivement de sa création de contenu sur les réseaux sociaux.

Couverture du livre Toujours Faim! de Laurent Dagenais

Le début de la suite

En tant que chef, Laurent a toujours eu envie d’avoir un jour un livre de recette à son nom et c’est maintenant chose faite. Dans ses vidéos, rien n’est laissé au hasard, de la musique au goût des plats, en passant par l’éclairage ou par son look, c’est l’authenticité qui prime. De la même manière, il espère que son livre de recette élaboré avec l’aide d’amis photographe et designer, reflète son style et sa personnalité.

Ses inspirations étant très diverses, il décrit son livre comme étant «un mélange de tout». «Je peux faire un peu tous les types de cuisines, être influencé selon les saisons ou par un voyage que j’ai fait récemment. Dans le livre par exemple, il y a des trucs plus québécois, d’autres italiens, d’autres plus mexicains. J’y vais au feeling », affirme-t-il.

Dans Toujours faim! on retrouve ainsi un total de 70 recettes variées. Gaspacho au concombre, sandwich Montecristo, tartare de bœuf aux bourgots, tarte au flan… plusieurs ont déjà connu le succès sur TikTok alors que d’autres sont complètement inédites.

À ce nouveau livre s’ajoutent d’autres projets à venir comme la création de merch (tuque, tablier, casquette) ou encore des collaborations pour créer une huile d’olive et une sauce piquante à son effigie. Et ses ambitions ne s’arrêtent pas là: «Le plan de match, c’est de tranquillement aller en mode Ricardo», confie le cuisinier.

@laurent.dagenais MON PREMIER LIVRE DE CUISINE « TOUJOURS FAIM » SORT OFFICIELLEMENT DEMAIN!!! 📕🍾🥂 MERCI 500 FOIS POUR LES PRÉ-COMMANDES D’EXEMPLAIRES SIGNÉS EN COLLABORATION AVEC LES AMIGOS DE CHEZ @indigo.ca 🤝 EN VOUS SOUHAITANT À TOUS ET À TOUTES UNE BONNE LECTURE ET UN BON APPÉTIT!! 🧡🙏🧡🙏🧡 ♬ TPA – Roméo Elvis

