C’est quoi l’buzz des «butter boards»?  

On connaissait les plateaux de fromages ou de charcuteries, mais dernièrement, ce sont les butter boards en tout genre qui font saliver des foodies sur Instagram et TikTok. Mais quel est le secret derrière le succès de ces très jolies planches beurrées?

Une belle planche de bois ou de marbre, une généreuse quantité de beurre mou: voilà les ingrédients de base du butter board. C’est un peu fade, nous direz-vous… Oui, mais ce n’est pas fini! Une fois le beurre étalé, chacun peut adapter la recette à sa convenance.

«On peut y ajouter des herbes fraîches, du sel, des épices, du zeste de citron, des fruits secs, des fruits frais, de la confiture ou du miel…», énumère Christelle Tanielian, styliste et photographe culinaire plus connue en ligne sous le nom de «Christelle is Flabbergasting». Chacun.e n’a plus qu’à se servir d’un bout de pain pour aller le tremper dans le mélange.

Selon elle, c’est justement cette possibilité de décliner le concept à l’infini qui a fait le succès du butter board sur TikTok.

«La trend est partie d’une vidéo de Justine Doiron, @justine_snacks sur TikTok, qui s’est inspirée d’une recette du restaurateur Joshua McFadden. Ensuite, ça s’est emballé, la tendance s’est répandue, et depuis, on en voit partout. L’idée a vraiment été déclinée ad nauseam», raconte Christelle.

Plus beau que bon?

Si elle ne s’est donc pas laissée tenter par le butter board, la styliste culinaire reconnaît malgré tout l’intérêt esthétique de celle-ci. La planche sert de canevas sur lequel le beurre n’est pas simplement étalé, mais presque sculpté au couteau pour plus de relief. Les ingrédients choisis pour l’agrémenter semblent d’ailleurs sélectionnés autant (si ce n’est plus) pour leur intérêt visuel que gustatif. En témoignent les nombreuses variantes à base de fleurs comestibles.

«Comme le goût du beurre est assez neutre, on dirait qu’il ne sert que de base pour réaliser des variantes. Ce sont surtout les ingrédients qu’on ajoute qui font la recette, souligne la photographe. Maintenant, avec du beurre de qualité et un pain artisanal, ça sera sûrement bon, mais ça a tellement été répété que ça ne donne même plus envie d’y goûter.»

Malgré le potentiel d’entertainment du butter board, elle ne croit pas que celui-ci remplacera à terme la traditionnelle planche de fromages ou le plateau de charcuteries. D’ailleurs, dans ses variantes les plus récentes, le beurre est de plus en plus souvent remplacé par du fromage à la crème, une alternative plus goûteuse et qui s’étale tout aussi bien. La boucle est bouclée!

La série «C’est quoi l’buzz» décortique les plus récentes tendances de manière décomplexée. Faites vos «pense-bon.ne.s» lors de vos prochains soupers en la lisant régulièrement dans la section Inspiration du Journal Métro.