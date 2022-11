Triper céréales toute sa vie 

Les adultes aussi ont le droit d’être excités à la vue d’un bol de céréales sucrées, vous savez. À Montréal, on peut même s’en régaler publiquement et sans modération grâce à Soufian Mamlouk, propriétaire du bar à céréales le Barley, lequel fête son cinquième anniversaire.

Que ce soit pour consommer des crêpes au matcha parsemées de Lucky Charms ou un latté au lait de céréales, le Barley est un incontournable dans Saint-Henri. Depuis sa création à l’automne 2017, l’établissement vous accueille dans une ambiance conviviale avec une touche éclectique.

«C’est un endroit non prétentieux, amusant et invitant pour tout le monde. Les céréales, on les mange [habituellement] dans le confort de notre maison. On veut donc que les gens se sentent confortables chez nous», explique le propriétaire.

Bien que le Barley parsème de céréales la plupart de ses plats, il sait aussi plaire aux moins fanatiques de soupes au lait.

«Nous sommes définitivement un bar de céréales, mais nous offrons beaucoup plus que des céréales. Nous offrons des brunchs complets avec notre propre twist originale», explique Soufian Mamlouk.

En effet, certains plats sont inspirés des déjeuners libanais, le proprio étant originaire du Liban. Y sont aussi servis l’Assiette Halloumi (halloumi grillé, tomates, concombres, œuf mollet, olives, pita, menthe, labneh et muhammara – une tartinade de poivrons) ou encore l’assiette Le Déjeuner Libanais (œufs brouillés, bacon, fèves, saucisse libanaise et pita).

Le resto spécialisé dans les petits-déjeuners sert également un granola maison généreusement garni de fruits, d’épices, de beurre d’amandes et de garnitures sèches et sucrées.

Le fameux espace vitré

Si vous êtes déjà allé.e au Barley, vous avez probablement vu des gens travailler dans un espace vitré. À quoi sert-il? Eh bien, en plus d’être propriétaire et directeur créatif du Barley, Soufian est aussi fondateur de l’agence de marketing Eat. C’est donc dans ce bureau qu’il reçoit ses client.es pour des rencontres, entre deux belles photos Instagram de tablées gourmandes.

La p’tite histoire derrière les céréales… «C’est pendant la période industrielle qu’ont été mises au point les premières préparations à petit-déjeuner», explique Catherine Ferland, spécialiste d’histoire alimentaire et culturelle. Le train-train quotidien, désormais sous le signe de la rapidité, demandait de trouver des solutions rapides aux besoins des gens, dont les repas. À la fin du 19e siècle, le Dr Kellogg et son frère sauteront sur l’occasion pour créer «des flocons de céréales tout prêts et faciles à digérer pour les patients de leur sanatorium». Des vitamines et des minéraux étaient ajoutés aux mélanges céréaliers pour éviter les carences nutritionnelles.

Et l’association à l’enfance dans tout cela? Tout de suite après l’apparition de cette nouvelle routine matinale et gourmande «qu’on a vu apparaître des formules destinées plus spécifiquement aux enfants. L’ajout de beaucoup de sucre – une caractéristique associée aux céréales “enfantines” – est hélas aux antipodes de la vocation première de ces préparations prêtes à manger!», se désole Catherine Ferland. L’aspect marketing des céréales n’est également pas à négliger, selon la nutritionniste et conférencière Johanne Vézina. Mettre des images de superhéros, de princesses et de personnages animés capte l’attention et creuse l’appétit des minis.

Barley Adresse: 2613, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, H3J 1N9 Heures d’ouverture: lundi au dimanche de 9h à 16h