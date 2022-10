Un trio gastronomique s’invite dans vos lunchs de bureau 

Les plats de ce service de traiteur ne demandent pas de cuisson, sont livrés dans vos bureaux et sont faits en grande partie de produits locaux.

Le service de traiteur AvecPlaisirs s’allie avec trois figures gastronomiques québécoises pour élever vos lunchs entre collègues.

Ricardo, la docteure en nutrition Isabelle Huot et Frédéric Morin du restaurant Joe Beef ont créé des mets préparés pour faire saliver tout le monde dans la salle de réunion.

Ces nouvelles recettes ont été conçues dans la cadre de la création d’une nouvelle offre signature chez le traiteur montréalais AvecPlaisirs, spécialisé en services aux entreprises depuis 2001.

Les plats de ce service ne demandent pas de cuisson, sont livrés dans vos bureaux et sont faits en grande partie de produits locaux.

Si vous choisissez de dîner avec Ricardo, vous pourrez choisir entre autres son wrap au poulet, pomme verte et canneberges (option de tofu), son sandwich gourmand au bœuf ou encore sa salade-repas au saumon gravlax.

Les repas sont servis avec deux accompagnements – parmi lesquels on compte des légumes, des salades et des galettes de quinoa – et un dessert.

Vous pouvez également commander le coffret de huit desserts, qui contient des brownies et différents types de gâteaux). Un buffet pour dix personnes est aussi disponible. De quoi devenir un employeur.se bien apprécié.e!

Le buffet Ricardo – Gracieuseté de AvecPlaisirs

Pour vous régaler, la boîte d’Isabelle propose un choix entre un bol-repas au poulet grillé, un bol-repas végé, ou encore un pratico-pratique (wrap) au tofu ou au poulet. Certains repas incluent une ou des salades ainsi qu’un chocolat pour dessert.

Le bureau est endormi? Le buffet énergie d’Isabelle est là pour rallumer la flamme de dix personnes avec un menu santé et coloré.

Le buffet énergie d’Isabelle – Gracieuseté de AvecPlaisirs

Finalement, Joe Beef offre un régal en mode apéro. Vous pouvez commander L’apéro de Joe Beef – avec l’option d’y inclure de la bière -, sa macreuse de bœuf, son saumon fumé à chaud ou encore sa salade tout canard. Bec sucré? Le Coffret éclairs de Joe Beef propose huit portions de desserts. Des vins et de la bière sont aussi offerts si vous n’avez pas eu le temps de passer à la SAQ avant votre 5 à 7.

L’apéro de Joe Beef – Gracieuseté de AvecPlaisirs