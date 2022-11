Mangez 100% de vos citrouilles ou presque 

L’Halloween étant enfin derrière nous, c’est le temps de gérer les citrouilles… Bon, qu’est-ce qu’on fait avec ces grosses affaires-là maintenant que la saison des chaï lattés à la citrouille est remplacée par celle des chocolats chauds aux cannes de Noël?

En 2014, une étude américaine démontrait que près de 70% des citrouilles produites cette année-là aux États-Unis n’ont pas été mangées. Le portrait est similaire au Canada. Selon Statistique Canada, en 2017, 82 619 tonnes métriques de citrouilles ont été cultivées. Si 70% de cette production est gaspillée, c’est donc près de 58 000 tonnes de citrouille qui prennent le chemin de la poubelle.

Le compost, la solution?

Les gens se disent souvent: «Ah, ce n’est pas grave, je vais la composter…» Je vous avoue que cette façon de penser me donne des sueurs froides. On oublie complètement toute l’énergie nécessaire pour la production (eau, essence, machinerie, emballage, et j’en passe). Rappelons-nous que le compost est une option, mais pas LA meilleure solution. Transformer un aliment en compost n’aide pas à éviter de gaspiller à la source, phénomène qui est le plus préoccupant.

Alors si vous avez une citrouille qui vous regarde dans la cuisine, faites-vous un cadeau: cuisinez-là! Le plus simple est de nettoyer la peau, d’en retirer les graines et de la déposer directement dans le four à 400 °F (200 °C) pendant une trentaine de minutes, jusqu’à ce que la chair soit tendre. Vous pourrez même manger la peau.

Personnellement, je congèle les morceaux de citrouille tels quels, ou je les mets au mélangeur pour en faire une purée que je dépose dans des moules à muffins pour en faire des rondelles portionnées, prêtes à cuisiner.

Et on fait quoi avec la purée? Pensez à toutes les recettes que vous aimez et osez ajouter une touche de citrouille. Smoothie banane-citrouille, fromage à la crème ou houmous à la citrouille, sauce barbecue maison, muffins, etc. Vous pouvez l’introduire dans presque tout, comme on le fait en cuisinant les courgettes.

Psst : Trouvez encore plus de recettes à base de citrouilles et de courges sur mon site ou dans ce guide Zéro Gaspi à télécharger.