Le meilleur restaurant au pays est à Montréal

Le restaurant Vin Mon Lapin trône au sommet du palmarès Canada's 100 Best, classant les meilleurs restaurants au pays.

Le restaurant Vin Mon Lapin, situé dans la Petite Italie, trône au sommet du palmarès Canada’s 100 Best, un classement des meilleurs restaurants du pays. Le panel de 130 juges est composé de critiques culinaires, de chef.fe.s, de restaurateur.trice.s, d’expert.e.s en services alimentaires et de gourmets averti.e.s.

Établi sur la rue Saint-Zotique à l’intersection de l’avenue Casgrain, Mon Lapin a été qualifié «d’insaisissable», situé à mi-chemin entre un restaurant pour les occasions spéciales et un restaurant décontracté offrant une vaste gamme de produits «délicieusement surprenants».

Depuis son agrandissement en 2020, le restaurant qui occupait la sixième place du palmarès l’an dernier accueille des client.e.s sans réservation, permettant à plus de gens de pouvoir goûter aux produits québécois qu’on y offre et de prendre les repas pour emporter, nouvelle catégorie ajoutée au palmarès de cette année.

34 restaurants québécois

Canada’s 100 Best cite 34 restaurants québécois dans son palmarès, soit 10 de plus que l’an dernier.

Figurent à nouveau ou pour la première fois sur cette liste le Moccione (28e), la Salle Climatisée (30e), le Toqué! (45e), le Bouillon Bilk (58e), Chez Saint-Pierre (61e), l’Auberge Willow Inn (67e), le Bistro Otto (72e), la table champêtre Parcelles (80e), la Place Carmin (83e), le Tinc Set (86e), le Serpent (93e), l’Okeya Kyujiro (94e), le Park (99e) et le Cabaret l’Enfer (39e), qui a en plus récolté la deuxième place au palmarès des meilleurs nouveaux restaurants du pays.

En contrepartie, Beau Mont, Alma, Pastel, Il Pagliaccio, Les Fougères, Elena, Battuto et Marconi, qui étaient dans la liste en 2022, n’ont pas fait le palmarès cette année.

Par ailleurs, Beba (8e), Pichai (15e), Monarque (16e), Montréal Plaza (21e), Joe Beef (24e), Gia (36e), Le Mousso (41e), Paloma (48e), Île Flottante (50e), Nora Gray (53e), Mastard (55e), L’Express (56e), La Cabane d’à côté (60e), Vin Papillon (68e), La Maison publique (70e), Arvi (78e), Jun I (81e), Milos (87e) et Tanière3 (90e) étaient dans le classement l’an dernier et y trouvent encore une place.

Notons que l’ensemble de la province, et pas seulement Montréal, est bien représenté, avec six adresses hors de la Métropole. Il s’agit de La Cabane d’à Côté (Mirabel), Chez Saint-Pierre (Rimouski), l’Auberge Willow Inn (Hudson), Parcelles (Austin) ainsi que la Tanière3 et Arvi, deux établissement situés dans la ville de Québec.