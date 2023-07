5 crèmes glacées funky à essayer à Montréal cet été 

Afin de sortir de la routine lors de votre prochaine virée gourmande, Métro a répertorié cinq adresses à essayer pour découvrir de nouvelles saveurs de crèmes glacées qui rafraichissent et sortent de l’ordinaire.

La crème glacée au Blé d’Inde du Québec du Dalla Rose

Cette crémerie et biscuiterie installée dans le quartier Saint-Henri depuis 2016 fabrique sa crème glacée maison, sa propre sauce à Sunday, ainsi que de délicieux sandwichs à la crème glacée. Parmi les quelques saveurs de crème glacée qu’on y trouve, celle qui se démarque le plus est définitivement celle au Blé d’Inde du Québec.

En milieu d’été, l’endroit commande du maïs sucré, puis fait déshydrater ses grains afin de pouvoir produire la saveur à longueur d’année. De quoi goûter l’été!

Gracieuseté, site web du Dalla Rose

Adresse : 4609 Notre-Dame St W Suite 1, Montréal

Le «cronet» de Les Givrés (exclusif à la succursale de Villeray)

En partenariat avec la boulangerie Le pain dans les Voiles, la crémerie, qui a ouvert sa première succursale sur la rue Chabot en 2010, a créé le «cronet». De quessé? C’est une crème glacée molle parsemée de sauce chocolat ou caramel, et d’amandes caramélisées, le tout, enrobé dans un croissant. Miam!

Gracieuseté, Page Facebook de Les Givrés

Adresse : 334 Rue de Castelnau East, Montréal

La crème glacée pastèque, concombre-menthe et fleurs comestibles de Sachère Desserts

Cette pâtisserie, qui a ouvert ses portes en 2018, est une adresse gourmande chouchou du Village. Vous y trouverez gâteaux, pâtisserie et crème glacée, dont la saveur pastèque et concombre-menthe, servie avec une fleur comestible cultivée par Pousse Toi Mtl. Un mélange de fraicheur et de saveurs!

Gracieuseté, Instagram de Sachère Desserts

Adresse : 1274 Boul. de Maisonneuve E, Montréal

La crème glacée au beurre salé du Kem Coba

Situé dans le Mile-End, le réputé comptoir de glaces vietnamiennes qui a ouvert en 2010 est un incontournable pour se rafraichir. Parmi le choix sur place, on retrouve la crème glacée à saveur de beurre salé. Oui, oui! Les adeptes de sucrés-salés doivent l’essayer.

Adresse : 60 Av. Fairmount O, Montréal

La crème glacée au matcha signée Unicone

Unicone fait voyager vos pupilles en fabriquant de la crème glacée et des biscuits maisons inspirés des saveurs du monde. En ce moment, la place, qui a ouvert ses portes en 2019 sur le Plateau, ramène sa populaire saveur de crème glacée au matcha, sorbet à la cerise et canneberges marasquin (sans alcool), le tout, décoré de petits morceaux de chocolats blancs.

Adresse : 3873 rue Saint-Denis, Montréal

Gardez l’œil ouvert, tous ces endroits lancent souvent des nouveautés, qu’ils annoncent sur leurs réseaux sociaux!