5 adresses où siroter un verre en terrasse sur la Plaza  

Envie de découvrir un nouvel endroit où s’abreuver au soleil? Métro est allé se promener sur la Plaza St-Hubert afin de zyeuter les terrasses à essayer cet été.

Brouillon

Ce beau café-buvette et place de brunch a ouvert sur la Plaza en septembre 2021. Vous pouvez siroter une bonne limonade au matcha, savourer un verre de vin sur leur terrasse ou essayer un de leurs cocktails en dégustant une assiette apéro dans leur décor design.

Adresse : 6580-A rue St-Hubert, Montréal Horaire : Mardi au vendredi de 9h à 23h Samedi de 17h à 23h

Chez Ernest

Tartines salées, ardoises à composer et variété d’alcool fort sont à essayer en profitant des événements hebdomadaires que l’endroit organise, notamment des shows d’humour, des matchs d’impro, des spectacles et des quizz musicaux.

Adresse : 6596 rue St-Hubert, Montréal Horaire : Lundi au mercredi de 9h à 1h Jeudi et vendredi de 9h à 3h Samedi de 10h à 3h Dimanche de 10h à 1h

Le vestiaire

Cette microbrasserie permet de goûter une variété de 16 fûts et plus de 50 bières belges en bouteilles. Des lundis quizz et un coin jeux peuvent vous divertir sur place. Un menu bouffe comportant, entre autres, nachos, pizza, salade et burgers est aussi disponible.

Adresse : 6634 rue St-Hubert, Montréal Horaire : Lundi et mardi de 17h à minuit Mercredi de 17h à 1h Jeudi de 16h à 2h Vendredi de 16h à 3h Samedi de 16h à 1h

Beaufort

Envie d’accompagner votre prochain verre de plats de la mer? Ce bistro est l’endroit où aller! Huitres, guédilles, calmars frits, pieuvre sont offerts pour s’accorder avec la vaste carte des vins.

Adresse : 6653, rue St-Hubert, Montréal Horaire : Mardi au vendredi de 8h à 22h Samedi de 10h à 22h Dimanche de 10h à 14h30

La Cale

Prendre un verre dans un endroit écoresponsable, c’est possible, à La Cale. Ce pub qui tend vers le zéro déchet propose un menu bouffe à accompagner avec des bières en fût, des vins, des cocktails et du sans alcool.

Adresse : 6839 rue St-Hubert, Montréal Horaire : Lundi et mardi de 11h30 à 22h30 Mercredi au samedi de 11h30 à 1h30 Dimanche de 11h30 à 22h30