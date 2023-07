Apéro à zéro : une boutique sans alcool dans HoMa 

Une boutique qui ne vend que des boissons non alcoolisées, ça existe au Québec? Eh oui, et en plus, elle a pignon sur rue dans le quartier Hochelaga.

Son nom : Apéro à zéro. Cela vous dit peut-être quelque chose, puisqu’une boutique en ligne a été lancée il y a plus de deux ans. Le commerce physique, lui, n’existe que depuis trois mois sur la rue Ontario.

La raison? Pouvoir mieux servir sa clientèle.

« C’est pour faire déguster, faire connaître les produits, donner des conseils, avoir un contact direct, énumère la fondatrice et copropriétaire, Marilou Lapointe. Surtout dans les vins, les gens recherchent des conseils et souhaitent goûter avant d’acheter. »

Si la majorité des bières, spiritueux et prêts-à-boire offerte par la boutique est d’origine québécoise, aucun des vins non alcoolisés n’est issu de vignobles d’ici, parce que le procédé de fabrication permettant de retirer l’alcool n’est pas simple, spécialement pour le vin rouge.

Les boissons dites non alcoolisées incluent les boissons sans alcool et celles peu alcoolisées.

Sinon, Apéro à zéro n’offre pas un produit sans alcool simplement parce que celui-ci existe. Ainsi, si une boisson non alcoolisée ne vaut pas la peine, vous ne la retrouverez pas sur leurs tablettes. Parmi les critères de Marilou et sa partenaire en affaire et dans la vie, Sophie Anne Aubin, le produit ne doit pas être trop sucré et doit surtout avoir du goût.

« La vodka, il y en existe trois ou quatre sur le marché, mais ça goûte carrément l’eau, raconte Marilou. On ne va pas juste tenir des produits pour tenir des produits, parce qu’on n’est pas une épicerie. On ne veut pas avoir la plus grande sélection, on veut la meilleure. »

Les téquilas, gins et bourbons en revanche, valent le détour. Mais attention, certaines peuvent être particulièrement épicées pour rehausser le goût.

Quelques exemples de bourbon et de whisky non alcoolisés.

Photo: Jason Paré, Métro

À l’origine, un besoin personnel

Marilou Lapointe a commencé à s’intéresser aux boissons non alcoolisées il y a cinq ans, lorsqu’elle a décidé de cesser de boire.

Elle avait à peine 23 ans à l’époque. Le marché du sans alcool était peu développé au Québec à ce moment-là, affirme-t-elle, mais elle a pu observer une effervescence pour ce type de produits dans d’autres grandes villes du monde.

« Ce n’était donc pas un intérêt de business au début, c’était pour répondre à mon besoin de trouver des produits sans alcool de qualité. »

L’idée, au départ, était essentiellement d’offrir des produits en ligne, mais face à l’ampleur de la demande et anticipant un besoin grandissant pour les boissons non alcoolisées, Marilou a décidé de lancer son commerce physique.

Contrairement au vin, les prêts-à-boire non alcoolisés québécois ne sont pas difficiles à trouver.

Photo: Jason Paré, Métro

Une décision qu’elle ne regrette pas et qui lui a permis de devenir entrepreneur… à plein temps.

« J’avais une job permanente à Hydro-Québec. J’étais bien et confortable ».

C’est un « acte de foi », en quelque sorte, qui l’a motivé à tout lâcher pour consacrer temps et énergie à la boutique. Elle doit aussi cette réussite à sa copine qui est impliquée depuis le début dans cette aventure. En plus de l’aider à faire les boîtes des commandes dans leur sous-sol, à l’époque de la boutique en ligne, Sophie Anne Aubin a conçu l’identité visuelle de l’entreprise.

Et pour la bière?

Si le marché du vin et des spiritueux non alcoolisés est assez récent, celui de la bière ne date pas d’hier. Peut-on en trouver de toutes les sortes aujourd’hui?

« Moi, je trouve que les IPA sont les plus réussies, tandis qu’il faut les chercher, les bonnes blondes. Elles sont déjà assez légères, donc dans le sans alcool, elles le sont encore plus. »

Les bonnes stouts bien équilibrées sont aussi difficiles à trouver, mais peu importe le style de bières, elles existent toutes, assure Marilou Lapointe. Et elles sont disponibles dans leur boutique!

Apéro à zéro



Mercredi au vendredi (12h-19h), samedi (10h-17h) et dimanche (12h-17h)



3661 rue Ontario Est



Site web