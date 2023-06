Emmanuelle: un lounge surplombant le Quartier des spectacles 

Un nouvel endroit pour prendre un verre en mangeant de bons petits plats accueille dès aujourd’hui la population montréalaise et les touristes. Emmanuelle, qui tire son nom du film érotique français, propose une superbe vue sur le Quartier des spectacles que le bar lounge surplombe du haut du cinquième étage de l’édifice 2-22, au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine.

En plus de son bar-salon principal qui peut recevoir jusqu’à 275 personnes, Emmanuelle est doté d’une pergola quatre saisons munie de fenêtres automatisées, ce qui permet à l’espace-terrasse de s’ouvrir l’été, accentuant la vue imprenable sur la métropole.

Éventuellement, le balcon qui fait le tour de la pergola sera également accessible.

Feutré et sexy

Le Montréalais Donald Lauture, qui a roulé sa bosse pendant 25 ans dans le milieu du nightlife, s’est fait demander ce qu’il souhaitait faire après sa carrière de DJ. La réponse: avoir son propre établissement. Grâce aux capitaux d’investisseurs américains et après trois ans de travail, il est parvenu à ses fins.

Malgré sa profession de DJ, Donald Lauture ne voulait pas ouvrir un club, mais plutôt un établissement feutré et sexy afin d’accueillir le public comme si c’était son propre salon. Pour réaliser ce projet, l’entrepreneur a fait appel à Atelier Zébulon Perron pour son expertise en design de bars et de restaurants.

L’une de leurs sources d’inspiration: le film iconique Emmanuelle (1974), mettant en vedette la comédienne Sylvia Kristel, un long métrage érotique qu’ils ont tous deux découvert sur TQS à l’époque de Bleu nuit. C’est de là que vient le décor au look rétro des années 1970.

Les couleurs chaudes, les motifs tropicaux et les miroirs sont donc au rendez-vous, donnant une ambiance à la fois chaleureuse et élégante à l’endroit.

Photo: Jason Paré, Métro

Stimuler les papilles

En plus d’une carte de cocktails signature élaborée par le mixologue Dimitry Saint-Louis, Emmanuelle propose un vaste choix de bières et de vins, dont le prix à la bouteille commence à 70$ et va jusqu’à 1650$ pour du champagne.

Côté bouffe, Emmanuelle mise sur les petits plats à partager conçus par le chef Nick Bramos, qui a fait ses preuves dans des établissements tels que le Marcus du Four Seasons, le Toqué!, la Taverne Monkland et le Succeda. Ceviche de pétoncles, foie gras, fraises et noisettes; tartare de patates, tomates et cumin; salade de pieuvre citronnée: vos papilles auront de quoi s’enthousiasmer!

Également au menu: assiette de fromages, bœuf Wagyu ou encore plancha, des plats dont les prix oscillent entre 15$ et 45$.

Emmanuelle



Du jeudi au dimanche de 17h aux petites heures



2 rue Sainte-Catherine Est, 5e étage



Site web