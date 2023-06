Les meilleures terrasses de Montréal 

Si le verbe «terrasser» est synonyme de «remuer la terre» et d’«abattre» ou «foudroyer», quand l’été pointe son nez, on a envie de lui donner un tout nouveau sens: passer du temps en terrasse, verre à la main, à profiter du soleil.

Parce que la belle saison est (enfin!) arrivée, Métro vous propose quelques endroits montréalais où vous aurez envie de «terrasser» vous aussi.

Terrasse Belvu

Cette toute nouvelle terrasse située au troisième étage de l’hôtel Marriott Château Champlain, qui a été considérablement rénové dans les dernières années, s’est vite établie comme destination pour les Montréalais.es comme pour les touristes. Si les mercredis, jeudis et vendredis soirs, l’ambiance est à la fête sous les beats d’un DJ, l’endroit est aussi ouvert en journée pour un lunch entre ami.e.s ou entre collègues. Au menu, des saveurs fraîches d’inspiration asiatique et des cocktails, tous disponibles aussi en version sans alcool.

1050 rue de la Gauchetière Ouest

Ouvert dès midi en semaine, à partir de 15h les week-ends

Site web

Bivouac

En plus de sa vue imprenable sur la Place des Arts, le restaurant de l’hôtel DoubleTree by Hilton nous séduit à tous les coups avec son menu inspiré des saveurs boréales. Le chef Xavier Dahan sait s’amuser avec l’argousier, la salicorne, le bouleau ou le nard des pinèdes (une fleur qui rappelle le goût du clou de girofle), créant des plats en fonction des saisons. À essayer cet été: l’assiette de pétoncles et de panais. À goûter à l’année: le cappuccino de champignons sauvages. Vous nous remercierez!

1255 rue Jeanne-Mance

Ouvert pour le lunch et le souper en semaine, seulement pour le souper les week-ends

Site web

Renoir

La terrasse du Renoir, restaurant de l’hôtel Sofitel, est comme une petite oasis dans le tourbillon du centre-ville. Dans un décor aux couleurs de Veuve Clicquot – «Champagne s’il vous plaît!», affiche un néon –, on déguste les plats du chef Olivier Perret. Le menu, tout droit tiré de la cuisine française, est rempli de classiques pour le dîner, le souper, l’apéro ou le brunch. Tartare, plateau de fruits de mer ou contrefilet de bœuf avec des frites, tout le monde y trouve son compte. Avec un verre de bulles, bien sûr!

1155 rue Sherbrooke Ouest

Ouvert tous les jours

Site web

Le Balcon x Terrasse

Photo: JCheam

Située sur le parvis de l’église Saint-James, sur la rue Sainte-Catherine, cette terrasse est peut-être la plus historique et patrimoniale de tout Montréal! Et comme c’est celle de la salle de spectacle Le Balcon, elle est animée de musique tout l’été. Les jeudis soirs, les rythmes latins sont en vedette, tandis que les DJs prennent le relais les vendredis et samedis. Puisque l’endroit est aussi doté d’un restaurant, on peut manger le menu de type brasserie ou simplement prendre un verre.

463 rue Sainte-Catherine Ouest

Ouvert du jeudi au samedi dès 16h

Site web

Pubjelly

Petit frère du Jellyfish, le Pubjelly s’est doté d’une ravissante terrasse en plein dans le Vieux-Montréal. Et les plats du chef Mathieu Masson-Duceppe sont toujours aussi beaux que bons! Les huîtres et le homard sont mis en valeur dans le menu (les fans de poissons et de fruits de mer sont ici servis) qui propose aussi la pizza al taglio, de plus en plus populaire de ce côté de l’Atlantique. Pour le brunch du dimanche, on repense les classiques: pain perdu frit, saumon fumé et focaccia, shakshuka avec buffala ou encore un croissant style burger au Wagyu.

600 rue Marguerite-d’Youville

Ouvert du mardi au samedi pour le souper et le dimanche pour le brunch

Site web

Marie-Louise

L’Espace Saint-Denis, soit le célèbre Théâtre Saint-Denis magnifiquement rénové, s’est doté de deux établissements à même son complexe: le restaurant Le Molière par le Mousso et le bar-terrasse Marie-Louise. Située sur le toit, cette terrasse est l’une des rares vues en hauteur auxquelles le public peut accéder dans le Quartier latin, donnant une nouvelle perspective aux corniches des immeubles avoisinants. En écoutant de la musique live, on y prend un verre en dégustant des tapas. Daniel Vézina a travaillé en tant que consultant sur le menu du chef exécutif Samuel Sauvé-Lamothe.

1594 rue Saint-Denis

Ouvert du lundi au samedi dès 16h et le dimanche dès 14h

Site web

Terrasse Nelligan

La terrasse du Nelli, le café de l’Hôtel Nelligan, a été complètement revampée par Zébulon Perron avant de rouvrir ce mois-ci sous son nouveau nom, Terrasse Nelligan. Située sur le toit de l’hôtel dans le Vieux-Montréal, elle offre une vue sur le fleuve d’un côté et sur la Basilique Notre-Dame de l’autre. Et on a bien pensé l’espace en jouant entre des zones d’ombre et de soleil, histoire de répondre aux différentes envies. Tour de fruits de mer, caviars, grillades et cocktails colorés: le menu appelle à l’été.

106 rue Saint-Paul Ouest

Ouvert du lundi au jeudi dès 16h et du vendredi au dimanche dès 14h

Site web

RoseOrange

Très peu de détails sont disponibles pour le moment sur cette terrasse qui devrait ouvrir au début du mois de juillet, mais on peut d’ores et déjà affirmer qu’elle offrira une vue panoramique imprenable sur Montréal. En connaissez-vous beaucoup, vous, des terrasses au 44e étage dans le centre-ville? Celle-ci risque donc de devenir un must assez rapidement!

Au 44e étage de la Place Ville Marie

Plus de détails à venir

Labo culinaire

Le public de l’émission Les Chefs! reconnaîtra le Labo culinaire, puisque que la candidate Émilie Bégin y est cheffe depuis un peu plus d’un an. Ses plats sont créatifs et évoluent en fonction des saisons. En ce mois de juin, par exemple, on mange homard, asperges ou guédille de crevettes sur la terrasse située sur le toit de la Société des arts technologiques (SAT), juste à côté de son fameux dôme. Un des plus jolis espaces cachés du boulevard Saint-Laurent.

1201 boulevard Saint-Laurent

Ouvert du mardi au samedi de 17h à 22h

Site web

Muze lounge & terrasse

Installée au cinquième étage du tout nouvel hôtel Honeyrose, cette terrasse couverte flambant neuve est ouverte sous le soleil comme sous la pluie. L’ambiance du lieu – à la fois bar, lounge et restaurant – évolue au rythme de la soirée dans un décor opulent inspiré de la Californie, comme son menu. Calmar frit, tataki de bœuf et brochettes font aussi place à des options sans gluten ou véganes, comme le poké bol ou le guacamole.

355 boulevard de Maisonneuve Ouest

Ouvert du mercredi au dimanche de 16h à 23h

Site web

Poincaré

Ce n’est pas pour rien si le Poincaré s’est vu décerner le prix de la meilleure terrasse au pays (best patio, en anglais) en marge du classement des 50 meilleurs bars établi par le Canada’s 100 Best. Sur ce petit rooftop avec vue sur le quartier chinois aménagé de tables de pique-nique et d’un bar extérieur, on profite d’une ambiance décontractée en après-midi et festive en soirée. En plus, les cocktails sont originaux et délicieux – on aime notamment le Matcha Martini et le Campino aux fraises du Québec et Acérum. Et entre les burgers, brochettes de poulet, nouilles, pickles et autres bons petits plats, il y a de quoi se régaler!

1071 boulevard Saint-Laurent

Ouvert lundi, mardi et mercredi de 16h à 1h et jusqu’à 2h jeudi, vendredi, samedi

Site web



Ciel Rose

Cette toute nouvelle terrasse de 2000 pieds carrés inaugurée cette semaine promet de vous faire voyager et de vous aider à profiter de l’été grâce à son décor digne de la Riviera Maya mexicaine. Situé sur le boulevard Saint-Laurent, en plein cœur du Plateau, le Ciel Rose sert évidemment à manger (tacos, tartares, tataki de thon, burger à la burrata, saumon etc.) et à boire avec des cocktails individuels ou à partager. Côté ambiance, on sait déjà qu’une quinzaine de DJs montréalais.es seront invité.e.s au fil de la saisons

3709 boulevard Saint-Laurent

Ouvert du jeudi au dimanche de 17h à 1h

Site web

Terrasse Nacarat

Nichée en plein centre-ville, au troisième étage de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth qui domine la Place Ville-Marie, la Terrasse Nacarat vaut certainement qu’on s’y rende. En plus d’offrir une vue sur les immeubles alentour, sur le fameux anneau géant et sur la colline du mont Royal, la place au décor chic et sobre dispose d’une belle sélection de champagnes et de cocktails maison réalisés sous nos yeux par ses trois mixologues aguerris. On y mange aussi des planches à partager, des huîtres ou des plats gastronomiques.

900, René-Lévesque Ouest (3e étage)

Ouvert du mercredi au samedi de 16h à 23h 15h à 22h le dimanche

Site web

Perché

Surplombant le Vieux-Montréal, le Perché se décrit lui-même comme une «oasis urbaine». En admirant la vue sur la place Jacques-Cartier et sur les toits parmi les plus anciens de la ville, on s’y régale par exemple de homard, de saumon en tartare ou d’un simple burger en sirotant un verre de vin, de sangria, ou un cocktail maison.

153 rue Saint-Amable (4e étage)

Ouvert du lundi au mercredi de 11h30 à 22h, le jeudi et vendredi de 11h30 à 22h30, le samedi de 10h30 à 22h30 et le dimanche de 10h30 à 22h

Site web



À noter que plusieurs terrasses sont fermées en cas de pluie.

En collaboration avec Zoé Magalhaès