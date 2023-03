10 restaurants italiens où bien manger sans se ruiner 

Mamma mia! Pour satisfaire ses envies de cuisine italienne, Montréal est une ville qui déborde d’options. Et les 250 000 personnes originaires de l’Italie qui vivent dans la métropole y sont pour quelque chose!

Existe-t-il un repas de plus satisfaisant qu’un bon plat de pâtes? De plus universel que la pizza? N’importe quelle nonna vous répondrait que non en vous gavant de sauce marinara et de parmesan.

Métro vous propose donc 10 adresses où vous bourrez la face dans les cannolis et autres délices italiens sans que ça vous coûte un bras. Allez, mangiate!

Stella

Pizzeria de quartier installée dans Le Plateau-Mont-Royal et dans la Petite-Patrie, Stella offre des saveurs uniques, à l’image de créations qu’on peut retrouver en Italie. Une pizza napolitaine au speck, au gorgonzola et à la poire pour 20$, ça ne se trouve (malheureusement!) pas à tous les coins de rue. Les figues, le pesto de pistaches, les rapinis, les olives taggiasche et le provolone fumé sont tant d’ingrédients prisés qui garnissent leur pâte à la fois croustillante et moelleuse. De quoi ouvrir l’appétit pour s’enfiler une pizza au Nutella à la fin du repas!

Bossa

Peut-on vraiment appeler une sandwicherie un restaurant? Une fois qu’on goûte aux sandwichs du Bossa, on se laisse en convaincre! C’est qu’ils sont savoureux et bourratifs, en plus de déborder de charcuteries authentiques. Quelques options végé sont également disponibles, de même qu’une poignée de plats de pâtes ainsi qu’une petite carte de pâtisseries typiques. Après avoir conquis le cœur de Verdun, l’établissement a ouvert une seconde adresse sur Masson et vient tout juste de s’installer au Time Out Market, en plus d’offrir un service de traiteur.

Conceria

Restaurant italien végane situé dans St-Henri, la Conceria a un sympathique petit menu composé d’entrées et d’antipasti à une quinzaine de dollars ainsi que de plats de pâtes à une vingtaine de dollars. Ici, on réinvente par exemple la sauce tonnato, normalement composée de thon, qu’on sert sur des asperges. On se permet également quelques dégressions, comme des courgettes au zaatar, un mélange d’épices moyen-oriental qui n’est pas typique de l’Italie. L’endroit est aussi un bar à vin, mais si on sait résister à sa belle carte de bons jus et de cocktails, on s’en tire à petit prix.

3580 Notre Dame Ouest

Giulietta

Les opinions de Vincent Guzzo ne plaisent pas à tout le monde, mais sa pizza, oui! Après une ouverture plus discrète dans Saint-Léonard, l’homme d’affaires s’est associé avec le restaurateur Francis Rodrigue et le chef Érik Mandracchia pour lancer une seconde succursale de Giulietta dans le Marché Central. Cuites dans un authentique four à bois, les pizzas napolitaines sont bonnes à s’en lécher les doigts et, à une vingtaine de dollars chacune, elles sont abordables. Des pâtes et des entrées typiques complètent le menu.

Il Miglio

Avec trois comptoirs – dans le Mile End, dans le Time Out Market du Centre Eaton et à la frontière de Griffintown –, Il Miglio est en bonne position pour refiler ses pâtes fraîches à toute la métropole! On peut manger sur place, suivant le principe de la cafétéria à l’italienne, ou prendre son plat pour emporter avec, pourquoi pas, quelques produits dénichés dans la section épicerie fine. Si les pâtes font la réputation de la maison, on y trouve également des antipasti, des paninis et des desserts.

Café San Gennaro

Établissement incontournable de la Petite Italie ouvert en 2015, le Café San Gennaro est la place à Montréal où savourer la pizza al taglio, l’authentique pizza romaine à la pâte épaisse et de forme rectangulaire. Bien franchement, ça nous suffit déjà, mais comme pour nous tenter encore plus, l’endroit sert parmi les meilleurs bomboloni en ville. Ces beignes italiens sont farcis de Nutella, d’une crème à la vanille ou d’une crème de pistache. Et ils sont DÉ-LI-CIEUX.

69 Saint-Zotique Est

La Maison des pâtes fraîches

Établi dans Le Plateau-Mont-Royal depuis près de 30 ans, La Maison des pâtes fraîches sert, vous l’aurez deviné, des pâtes fraîches qu’on mange sur place ou qu’on achète précuites pour les faire à la maison. Ce que son nom ne dit pas, c’est qu’on y sert aussi de la pizza, des sandwichs, des desserts et des antipasti, en plus de vendre des charcuteries et des fromages. Pour moins de 20$, vous pouvez profiter d’un bon petit plat!

865 Rachel Est

Rita

Le restaurant Rita – prénom des grands-mères de chacun.e des propriétaires de l’établissement de Verdun – a une jolie carte de vins qui fait vite monter la facture. Mais si l’on sait s’abstenir, on s’en tire à un prix raisonnable avec les pizzas, qui oscillent entre 17$ et 24$. Fromage fumé, saucisse maison, miel épicé: les déclinaisons de saveurs font envie! Pâtes, salades, antipasti et desserts complètent le menu qui est en constante évolution en fonction des arrivages.

3681 Wellington

Heirloom

Délicieuse pizzéria d’Hochelaga-Maisonneuve, Heirloom répond à deux importants critères: une cuisson au four à bois et des pâtes fraîches! La classique pizza napolitaine prend ici des airs internationaux en se déguisant en pizza mexicaine ou en controversée pizza hawaïenne, mais d’autres propositions sont là pour rassurer les puristes. On pense à figues et speck, quatre fromages, saucisses italiennes ou encore légumes grillés qu’on déguste avec un des cocktails signatures inspirés de l’Italie.

3991 Ontario Est

Ragù

Le chef Sandro Carpene (qui est derrière la boulangerie Arte et Farina, dans le Village) a lancé le comptoir Ragù dans Le Central pour combler son amour pour les pâtes fraîches. Toujours faites à la main le jour même, les pâtes sont recouvertes de sauces classiques ou créatives: saucisses et aubergine, carbonara (la vraie de vraie!), bolognaise, crème de parmesan… Pour faire descendre le tout, on retrouve une belle sélection de vins italiens en importation privée. Salute!

1200 Saint-Laurent (dans Le Central)

