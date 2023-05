8 bars montréalais parmi les 100 meilleurs au pays

The Cloakroom et le Atwater Cocktail Club sont arrivés à la deuxième et troisième place du palmarès.

Après avoir brillé au sommet du palmarès des meilleurs restaurants dévoilé hier par Canada’s 100 Best, Montréal rayonne aussi grâce à ses bars. Eh oui, parmi les 100 bars retenus dans le classement, huit sont des établissements montréalais et deux sont carrément sur le podium!

En effet, si c’est le Civil Liberties, un bar festif de Toronto, qui emporte la première place (pour la deuxième année de suite de surcroît!), les seconde et troisième places du top 3 reviennent à deux bars d’ici.

À la deuxième place on trouve ainsi The Cloakroom, un bar du Mille carré doré plutôt confidentiel puisqu’il se cache derrière la boutique de Maison Cloakroom, une boutique de tailleur sur mesure pour hommes. «The Cloakroom est connu pour son approche puriste et son dévouement total à la recherche d’ingrédients de très haute qualité, souligne Canada’s 100 Best. S’ils ne trouvent pas une liqueur de fraise décente, ils la font eux-mêmes.»

La troisième place revient ensuite au Atwater Cocktail Club. Situé dans Saint-Henri, ce bar au décor mémorable (on pense à la collection de bouteilles rares, aux sièges roses et aux canapés argentés) a su séduire grâce à ses cocktails inspirés des classiques modernes comme son «Thunder Gibson, un martini riff riche en umami et avec une touche de salinité».

Montréal dans le top 50

Parmi les 100 bars du palmarès, les six autres établissements montréalais du classement sont tous dans le top 50. Figurent ainsi le Milky Way (9e), le Coldroom (15e), El Pequeño (19e), Sans Soleil (34e), Le Majestique (43) et l’Isle de Garde (48e), tous salués pour leur créativité, leur ambiance et la qualité de leurs cocktails.

Mais la Capitale-Nationale est elle aussi représentée dans ce classement. On trouve en effet le Jjacques, un bar à vin et à huîtres à la 28e place et le Justine au décor et à ambiance de speakeasy à la 50e place.

Enfin, en marge du top 100, le prix de la meilleure terrasse (best patio, en anglais) revient au Poincaré – aussi vanté pour ses cocktails et autres boissons – qui offre une vue charmante sur le Quartier chinois et le centre-ville.

