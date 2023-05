Montréal au sommet de la nuit : rendez-vous spécial pour les noctambules  

Le nightlife s’apprête à être au centre de discussions et d’expériences intenses au cours des prochains jours dans le Vieux-Montréal. L’événement MTL au sommet de la nuit proposera une série de conférences sur la culture nocturne au Centre Phi les 17 et 18 mai, puis place à la fête avec NON STOP, un marathon de 36 heures de danse en continu du 19 au 21 mai.

D’abord, le sommet. Nombreux seront les invité.e.s venu.e.s des quatre coins du monde qui participeront aux tables rondes et conférences sur la vie nocturne. On pourra notamment compter sur la présence d’urbanistes, de chercheurs, de maires, de fonctionnaires municipaux, d’activistes et d’artistes. L’objectif est que tout le monde puisse partager ses meilleures pratiques et échanger des idées pour favoriser et optimiser le développement de la vie nocturne. La thématique de cette année explorera « les différentes possibilités de l’espace infini de la nuit ».

«Le volet conférence se veut un exercice d’éducation pour faire comprendre la réalité des activités nocturnes qui sont souvent stigmatisées, voire démonisées», résume Mathieu Grondin, directeur général de MTL 24/24, organisme sans but lucratif qui développe la vie nocturne à Montréal, en entrevue avec Métro.

Besoin d’encadrement

Une récente étude menée par MTL 24/24 sur la vie nocturne démontre que Montréal a l’une des scènes nocturnes les plus dynamiques au monde, grâce à sa créativité débordante, mais n’a pas l’encadrement approprié pour bien régir ses activités.

«Montréal a un cadre réglementaire trop rigide, qui manque de flexibilité et qui vient étouffer la créativité des acteurs de la vie nocturne», estime Mathieu Grondin.

Son organisme souhaite la création d’une structure administrative dédiée à la vie nocturne qui contribuerait au développement et au rayonnement de la culture montréalaise. «L’administration Plante a promis une politique de la vie nocturne à son premier mandat… Aujourd’hui, toujours rien», se désole-t-il.

NON STOP : un gros party

Après les conférences, le party! NON STOP est une importante fête qui aura lieu pendant pas moins de 36 heures au Grand Quai du Port de Montréal du 19 au 21 mai. «C’est un rendez-vous pour toute la communauté des noctambules montréalais où l’on célèbre la vie nocturne», résume Mathieu Grondin. On y offrira un service de bar en continu, même passé 3h du matin, une scène intérieure payante et une autre extérieure gratuite. Au programme, 15 DJs d’ici et d’ailleurs, dont VTSS, Jacques Greene, DJ Minx, TSVI et Kiernan Laveaux.