Le Mile-End sera en fête toute une fin de semaine

Le Mile End sera animé la fin de semaine du 27 et 28 mai alors que se tiendra l’événement Mile End en fête. DJs, fanfare, performances, kiosques d’artisans, ballet, projections, concours et plus encore : toutes sortes d’activités seront organisées aux quatre coins du quartier.

L’objectif de l’événement, organisé par la SDC de l’Avenue Laurier Ouest et l’Association des gens d’affaires du Mile-End, est de mettre en lumière les commerces du coin et fêter l’arrivée des beaux jours. On vous décortique la programmation:

Samedi

Les festivités commenceront dès 10h avec une distribution de végétaux au Lave-auto Laurier.

De 11h à 14h, il y aura une consultation sur le plan de réaménagement après la décontamination du Champ des Possibles.

De 12h à 15h, Grilled Cheese Magazine tiendra un kiosque de bricolage.

De 12h30 à 16h30 se tiendra une vente de livres usagés. De 13h à 19h, il sera possible de participer à la médiation de création Station de l’avenir organisée par MAPP MTL.

La fanfare Van Hornies déambulera de 14h à 15h.

De 15h à 16h30, enfants et adultes pourront prendre part à une classe du ballet hop.

De 15h15 à 17h15, on pourra faire un tour au kiosque du magazine Le Corner Kick.

De 15h30 à 16h30, ce sera le moment d’assister à un concert de Vitalia.

À 15h30 sera aussi organisée une visite historique des commerces du Mile End par Mémoire du Mile End.

Ensuite, de 17h à 19h, on pourra siroter un verre lors d’un apéro sous la musique de DJ Andy Williams.

Finalement de 20h45 à 21h45 il y aura projection de Station de l’Avenir par MAPP MTL.

Dimanche

De 13h30 à 15h, une classe de ballet hop

De 13h à 16h, un kiosque de Locomotion

De 14h à 16h, une déambulation de Tupi Collective

De 12h à 17h un kiosque du jour de la terre

De 12h30 à 16h30 une vente de livre usagé

À 13h un atelier de consommation responsable avec Mélissa De La Fontaine

À 15h30 une autre visite historique des commerces du Mile End

Puis finalement, de 17h à 20h, un DJ Battle en mode Block Party .

Toutes ces activités se tiendront sur les rues Saint-Laurent, du Parc, Bernard, Saint-Viateur, Fairmount et Laurier Ouest. D’autres commerces participeront aussi à la fête tout au long du week-end.