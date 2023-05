Un nouvel événement festif et lumineux dans Saint-Michel

Un nouvel événement entièrement gratuit organisé par la TOHU s’établit du 16 au 18 juin dans le quartier Saint-Michel. Au menu des Lumières de Saint-Michel: cirque, concerts, DJs et grand défilé nocturne, qui promet d’être le moment fort de ces trois journées festives.

Ce sont des citoyen.ne.s du quartier qui auront créé leur propre lanterne qui seront les vedettes de cette parade illuminée, prévue le soir du 17 juin. Leurs lanternes auront été conçues au préalable en ateliers dirigées par une animatrice qui s’assurera de les aider à les fabriquer à partir de différents modèles conçus par des artistes professionnel.le.s. Ces ateliers sont organisés par la TOHU jusqu’au 11 juin.

Les participant.e.s de la parade seront accompagné.e.s d’artistes de cirque et de musicien.ne.s, mais aussi d’éléments lumineux de taille plus imposante conçus par une équipe professionnelle.

Du point de départ, à l’angle de la rue de Louvain et de la 9e avenue, la parade qui commencera au coucher du soleil se dirigera vers la place publique de la TOHU en passant notamment par le parc Frédéric-Back. Le parcours sera de 2,4 kilomètres pour une durée d’environ 60 minutes.

Le cortège sera observable par des spectateur.trice.s depuis différents points du parcours, animé par des artistes aux accessoires lumineux.

Trois jours de fête

Sur la place publique de la TOHU, le public pourra profiter de spectacles musicaux gratuits et d’animations en tout genre.

Tout ça commencera le 16 juin, un vendredi soir, avec des spectacles de Stéphanie Osorio, Scott Pien-Picard et Ramon Chicharron, puis un DJ set de Julie Delorme. Le lendemain, la place sera investie par des animations circassiennes avant de faire place à des spectacles et DJ sets de Bel & Quinn, Waalhi et DJ Josiane Proteau qui mettront l’ambiance avant l’arrivée de la fameuse parade.

La journée de dimanche sera quant à elle plutôt axée sur des activités familiales pour les plus petit.e.s.

« Ce nouvel événement incarne parfaitement cet esprit de collaboration et de célébration qui habite le quartier. Nous avons l’ambition de créer un rendez-vous annuel incontournable pour mettre en lumière la richesse et la diversité de Saint-Michel, au propre comme au figuré », affirme Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation de la TOHU.