Cinéma sous les étoiles: des films essentiels à voir en plein air

Le festival Cinéma sous les étoiles annonce aujourd’hui son retour pour une 14e édition qui se tiendra 28 juin au 31 août. Il dévoile du même coup les six premiers titres de sa programmation.

Cinéma sous les étoiles est un festival de cinéma documentaire social et politique qui organise des projections de films en plein air, dans les parcs montréalais.

Au total cet été, 45 projections gratuites seront présentées dans 15 parcs de la ville.

« Les films mettront en lumière des problématiques sociales, politiques et environnementales cruciales et d’actualité. Comme chaque année, les films seront accompagnés de discussions avec les cinéastes et des spécialistes des thématiques traitées, favorisant le développement de l’esprit critique et l’affinement du discours public », indique-t-on par voie de communiqué.

Des primeurs

Le festival présentera cette année quelques premières québécoises de films, à commencer par Mon pays imaginaire du cinéaste chilien Patricio Guzmán, en ouverture le 28 juin au parc Laurier. Le long métrage, qui a été lancé à Cannes l’an dernier, se penche sur les soulèvements qui ont eu lieu dans le pays du réalisateur, en 2019.

Plus tard, on pourra aussi voir en primeur québécoise Free Money de Sam Soko et Lauren DeFilippo. Le film s’intéresse à une expérience qui a eu lieu dans un village kényan afin d’évaluer « les bénéfices et les limites d’un revenu de base universel ».

Enfin, toujours en première québécoise, le festival présentera Riposte féministe de Marie Perennès et Simon Depardon, film dans lequel on « suit des collectifs féministes qui, la nuit, armés de feuilles blanches et de peinture noire, collent des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides ».

Des films québécois

Le festival sera aussi l’occasion d’attraper de récents documentaires d’ici. Des rencontres entre le public et les cinéastes seront organisées pour toutes les projections.

On pourra voir Le Mythe de la Femme Noire d’Ayana O’Shun, qui explore l’image des femmes noires dans la société; Big Fight in Little Chinatown de Karen Cho, qui dénonce les tentatives d’éviction et montre la combativité de ceux qui s’en défendent; ainsi que J’ai placé ma mère de Denys Desjardins, qui présente la quête du cinéaste et de sa sœur pour s’assurer que leur mère puisse finir sa vie dignement. Ce film a d’ailleurs remporté ce week-end le prix du meilleur documentaire canadien au festival Hot Docs, à Toronto.

Pour les adeptes de courts métrages, l’équipe de programmation a retenu 25 films qui seront présentés en 4 programmes.

La programmation complète sera dévoilée bientôt.

Les lieux des projections

Esplanade Louvain | Ahuntsic-Cartierville

Parc Baldwin | Le Plateau Mont-Royal

Parc Beaubien | Outremont

Parc Beaudet | Outremont

Parc Dante | Rosemont La-Petite-Patrie

Parc Delorme | Saint-Léonard

Parc Giuseppe-Garibaldi | Saint-Léonard

Parc Jarry | Villeray Saint-Michel Parc-Extension

Parc Sir-Wilfrid-Laurier | Le Plateau Mont-Royal

Parc Molson | Rosemont La Petite-Patrie

Parc Médéric-Martin | Ville-Marie

Parc Saint-Gabriel | Sud-Ouest

Parc Tolhurst | Ahuntsic-Cartierville

Parc Westmount | Westmount

Parc des Faubourgs | Ville-Marie

Parc du Pélican | Rosemont La-Petite-Patrie

Presbytère de l’Église catholique Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Verdun

Square Dézéry | Hochelaga-Maisonneuve

Station Youville | Ahuntsic-Cartierville

Théâtre de Verdure | Le Plateau Mont-Royal