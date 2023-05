Rémi Goulet incarnera Gilles Villeneuve au cinéma

Rémi Goulet et Rosalie Bonenfant incarneront respectivement Gilles et Joann Villeneuve.

Le réalisateur Daniel Roby a porté son dévolu sur l’acteur Rémi Goulet pour incarner Gilles Villeneuve dans le film biographique qu’il consacre au célèbre pilote québécois de course automobile.

Le choix de la date de cette annonce n’est pas anodin, puisque Gilles Villeneuve est décédé tragiquement le 8 mai 1982 à la suite d’un accident fatal en qualification au Grand Prix de Zolder, en Belgique.

La conjointe du coureur automobile, Joann Villeneuve, sera pour sa part interprétée par Rosalie Bonenfant, qu’on a pu voir l’an dernier dans le film Inès, de Renée Beaulieu, aux côtés de Roy Dupuis.

Ce n’est pas la première fois que Rémi Goulet joue dans un drame sportif, puisqu’il a fait partie de la distribution du film Les Pee-Wee: l’hiver qui a changé ma vie et Junior Majeur, un dytique réalisé par Éric Tessier se déroulant dans le monde du hockey.

Ce ne sera pas non plus le premier biopic de Daniel Roby sur une célébrité québécoise, le cinéaste ayant offert au public l’excellent Louis Cyr, un long métrage qui avait remporté neuf Jutra (les anciens prix Iris) en 2014, dont celui du meilleur film.

«C’est un projet ambitieux, mais s’il y a bien UN sujet québécois qui peut susciter autant d’engouement partout dans le monde – certains disent même qu’il est une plus grosse vedette en Europe qu’il l’est au Québec et au Canada – il s’agit bien de Gilles Villeneuve, encore reconnu à ce jour comme étant le pilote le plus spectaculaire de l’Histoire de la Formule 1!» a déclaré par voie de communiqué le producteur du film, Christian Larouche.

Ce dernier se dit très fier de pouvoir porter cette histoire au grand écran avec l’aide de Daniel Roby et du coscénariste Guillaume Lonergan, le tout avec la collaboration de la famille Villeneuve.

Ayant obtenu le financement de la part de Téléfilm Canada et de la SODEC, ainsi que l’appui de Bell Média/Crave, le tournage de Villeneuve commencera à l’hiver.