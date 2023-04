Le détective Surprenant prendra vie sur Club illico

Les Îles-de-la-Madeleine seront le théâtre d’une nouvelle série policière du Club illico mettant en vedette Patrick Hivon dans la peau d’André Surprenant. Intitulée Détective Surprenant: la fille aux yeux de pierre, cette série comptera six épisodes d’une heure, réalisés par Yannick Savard (Nous, Piégés) et coécrits par Marie-Ève Bourassa et Maureen Martineau.

Adaptée du roman à succès On finit toujours par payer de Jean Lemieux – premier livre d’une série consacrée aux enquêtes du détective Surprenant –, l’intrigue porte sur le meurtre de la fille du maire de Cap-aux-Meules, dont le corps a été retrouvé allongé sur le ventre, le cou tordu tourné vers la mer.

«Pour le sergent-détective André Surprenant, il est évident que le cadavre n’a pas été abandonné dans ce lieu de façon fortuite. Psychopathe ou non, le meurtrier s’est livré à une mise en scène», peut-on lire dans le communiqué.

Surprenant tentera de percer les mystérieux secrets des insulaires, refusant de laisser son enquête être influencée par les premiers indices entourant l’assassinat de Rosalie Richard.

Composée en partie de comédien.ne.s madelinot.e.s, la distribution comprend Catherine Brunet – qui sera à l’affiche du film Farador dès ce vendredi –, Patrice Godin, Jean-François Pichette, Patrick Goyette, Hubert Proulx, Nathalie Doummar, Mylia Corbeil-Gauvreau, Nicolas Fontaine, Mikhaïl Ahooja, Marie-France Marcotte, Maxime Genois, Rémi Goulet, Victor Andrès Trelles Turgeon, Aurelia Arandi-Longpré et plusieurs autres.

Aucune date de diffusion n’a pour l’instant été annoncée pour la série Détective Surprenant: la fille aux yeux de pierre, produite par Version 10 en collaboration avec Québecor Contenu.