Un tout premier Salon de l’histoire à Montréal

Parmi les activités prévues durant le festival, on compte une visite de la Maison Hurtubise à Westmount et une dégustation de thé comme au 19e siècle à la Maison Sir-George-Étienne-Cartier.

Le Festival d’histoire de Montréal, qui en est à sa troisième édition, convie le public à son tout premier Salon de l’histoire, qui se tiendra gratuitement à la Grande Place du Complexe Desjardins du 12 au 14 mai.

Si le patrimoine de la métropole et l’histoire vous fascine, ce nouvel événement convivial regroupant une trentaine de kiosques sera une occasion en or de discuter avec les expert.e.s qui conservent, écrivent et valorisent la grande (et la petite) histoire de la métropole ainsi que de ses quartiers.

Historien.ne.s, auteurs.trice.s d’ouvrages historiques et passionné.e.s œuvrant à la Fédération Histoire Québec et à la Société historique de Montréal se feront une joie de discuter avec le public et de répondre aux questions.

Le Salon de l’histoire mettra également à l’honneur le patrimoine immatériel du Québec! Sur la Grande Scène du Complexe Desjardins, place à la musique avec une série de spectacles qui feront faire aux spectateur.trice.s un voyage sonore dans le temps.

Que chantait-on et sur quels airs dansait-on à l’époque ancestrale des Filles du Roy? De quels instruments jouait-on dans les troupes militaires des 17e et 18e siècles? À quoi ressemblaient les balbutiements du jazz? Comment les danses orientales ont-elles fait leur entrée à Montréal? Tant de questions auxquelles les mélomanes et les mordu.e.s d’histoire trouveront réponse.

Le musée et site historique de la Maison Saint-Gabriel, dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Photo fournie par le Festival d’histoire de Montréal

Festival d’histoire de Montréal

Le Festival d’histoire de Montréal rassemble plus d’une cinquantaine d’activités hors de l’ordinaire en français et en anglais (et gratuites pour la plupart), qui instruisent le public aux quatre coins de la ville.

Diversifiée, la programmation comprend notamment une dizaine de circuits guidés, dont un spécial «Petite Ukraine», la visite de la Maison Hurtubise à Westmount, une dégustation de thé comme au 19e siècle à la Maison Sir-George-Étienne-Cartier du Vieux-Montréal et un atelier de ceinture fléchée à Lachine. Des conférences sont évidemment au programme.

Le festival est l’œuvre collective de 14 musées d’histoire, de leurs partenaires et d’une trentaine de collaborateurs, dont le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal de l’Université du Québec à Montréal.

Les 14 musées d’histoire participants

Château Dufresne, musée et lieu historique patrimonial : 2929, avenue Jeanne-d’Arc

Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal : 280, rue Notre-Dame Est

Écomusée du fier monde : 2050, rue Amherst

Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier : 458, rue Notre-Dame Ouest

Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine : 1255, boulevard Saint-Joseph

Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique : 7244, boulevard LaSalle

Maison Saint-Gabriel, musée et site historique : 2146, Place Dublin

Musée de l’Holocauste Montréal : 5551, chemin Côte-Sainte-Catherine

Musée de Lachine : 110, chemin Lasalle

Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal : 201, avenue des Pins

MEM – Centre des mémoires montréalaises : 335, Place d’Youville

Musée McCord – Stewart : 690, rue Sherbrooke Ouest

Pointe-à-Callière – Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal : 335, Place d’Youville

Site historique Marguerite-Bourgeoys : 400, rue Saint-Paul Est