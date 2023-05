Lasso Montréal dévoile sa programmation complète 

Le festival Lasso Montréal, qui se déroulera les 18 et 19 août prochain, a annoncé aujourd’hui la programmation complète de sa deuxième édition, qui compte encore plus d’artistes que l’an dernier. Yeehaw, comme ils disent!

Le festival voué à la musique country et à ses adeptes vient en effet d’annoncer l’ensemble des artistes qui monteront sur les planches du parc Jean-Drapeau cet été.

En plus des têtes d’affiche déjà annoncées – Kane Brown et Chris Stapleton -, les cowboys et cowgirls urbain.e.s pourront profiter des prestations du trio de DJ américains Cheat Codes, du quatuor de musiciens de la Rive-Sud Lendemain de veille, du chanteur canadien Nate Haller, de la Québécoise Andie Therio ainsi que de l’artiste Trudy Simoneau qui a récemment lancé son premier album.

Les trois finalistes du concours «Top The Country», présenté par SiriusXM, prendront également part aux festivités. Vous pourrez donc découvrir sur place les artistes émergents Hailey Benedict, Noah Derksen et Teigen Gayse.

Rappelons que cette année, Lasso en ville, qui lancera le bal le 17 août, accueillera James Barker Band, Griffen Palmer et Brittany Kennell, aussi ambassadrice du festival cette année.

L’an dernier, ce sont pas moins de 35 000 fans qui ont enfilé leurs plus belles bottes pour l’occasion.

Billets en vente ici.