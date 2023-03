Photo: Diwang Valdez et fournie par evenko

Kane Brown (à gauche) et Chris Stapleton sont les têtes d’affiche de Lasso 2023.

Chris Stapleton et Kane Brown, têtes d’affiche de Lasso

«Montrey’all» vibrera de nouveau l’été prochain au son de la musique country! Fort du succès (qui a surpassé les attentes) de sa toute première édition l’année passée, le festival Lasso reprendra d’assaut le parc Jean-Drapeau les 18 et 19 août. Chris Stapleton et Kane Brown en sont les têtes d’affiche, annonce evenko.

Des milliers de festivalier.ère.s revêtiront bottes de cowboy-girl, chemises à carreaux et blousons à franges pour célébrer la culture country avec certains des artistes les plus populaires des États-Unis — notamment de jeunes stars du genre — ainsi que quelques artistes bien de chez nous.

Pour le moment, les artistes d’origine américaine Jake Owen, Brothers Osborne, Gabby Barrett, Elle King, Priscilla Block et Madeline Edwards sont annoncé.e.s, tandis que Dean Brody, Les Hay Babies, Jade Eagleson et Francis Degrandpré représentent l’unifolié ou le fleurdelisé.

Le festival de musique country Lasso prendra d’assaut le parc Jean-Drapeau pour une deuxième édition l’été prochain. Image : evenko

D’autres artistes, dont les noms seront dévoilés ultérieurement, monteront en selle (de façon figurative, on s’entend!) au Lasso.

L’an dernier, la Québécoise Brittany Kennell a brillé à Lasso. L’artiste qui a déménagé à Nashville il y a une quinzaine d’années afin de réaliser son objectif de faire de la musique country a hérité cette année du rôle d’ambassadrice de la deuxième édition.

«C’est au-delà de mes rêves les plus fous et c’est un énorme honneur de représenter ma ville, ma province et ma communauté country», déclare-t-elle par voie de communiqué.

Billets journaliers en vente le 3 mars à 10 h

Site de Lasso