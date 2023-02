Vulgaires Machins, CKay et Men I Trust au festival Santa Teresa

Le festival Santa Teresa a dévoilé vendredi matin la programmation de sa prochaine édition, laquelle se tiendra cette année une semaine plus tôt qu’à son habitude, soit du 12 au 14 mai. C’est notamment au son de la musique des Vulgaires Machins, de CKay et de Men I Trust qu’on pourra célébrer le début de la saison des festivals, le tout en plein cœur du centre-ville de Sainte-Thérèse.

Les spectacles seront divisés en deux volets: les payants et les gratuits. Les payants, appelés les Gros shows, se tiennent sur la scène extérieure principale. Le vendredi soir, on y accueillera les groupes rock québécois Les Shirley, Bon Enfant et Vulgaires Machins.

Samedi, cette scène sera consacrée aux rythmes urbains. Les artistes hip-hop Guessmi, Peet, Emma Beko, TOBi et LaF fouleront les planches de la grande scène avant que la sensation afrobeat nigériane CKay vienne faire danser la banlieue après avoir fait vibrer le monde entier avec son succès planétaire Love Nwantiti (Ah Ah Ah).

Finalement, le volant payant du festival se terminera de manière très smooth le dimanche de la fête des Mères avec nos talents locaux Ariane Roy, Milk & Bone, Clay & Friends et le trio montréalais reconnu à l’international Men I Trust.

Encore plus de shows

Santa Teresa, c’est aussi une panoplie de spectacles gratuits, excellentes occasions de découvrir de talentueux artistes d’ici. Dans différents lieux de Sainte-Thérèse, autant sur une petite scène extérieure que dans des bars, on pourra notamment voir, au cours du week-end, Gus Engelhorn, La Sécurité, Lysandre, Zoo Baby, No Waves, Marco Ema, Velours Velours, Allô Fantôme, Carla Chanelle, Anatole, Pure Carrière, Naïma Frank, Naomi, Sensei H, Q052, Figure8, Roselle, Vanille, Frais Dispo et Bønanza.

Ce n’est pas tout: des artistes surprises feront aussi leur apparition sur scène à quelques occasions durant le festival.

Les billets sont en vente à partir de midi aujourd’hui.

Un service de navette sera disponible pour les festivalier.ère.s voulant se rendre à Sainte-Thérèse à partir de Montréal. Les départs se feront à la station de métro Berri-UQAM.