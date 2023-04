Trudy Simoneau lance son premier album 

L’autrice-compositrice-interprète Trudy Simoneau, qui s’est fait connaître par la téléréalité, lance aujourd’hui son premier album, Go Solo.

La gagnante d’Occupation double Afrique du Sud, également mannequin, se livre à vous sur ses états d’âme dans ce nouvel album aux sonorités country-folk, produit de manière indépendante.

« Go Solo représente pour moi le début de ma liberté professionnelle, puisque c’est la toute première fois que je décide de faire les choses par moi-même de façon indépendante pour ma carrière », explique l’artiste par voie de communiqué.

I’ll Just Go Solo, sa chanson sortie en 2019, a cumulé plus de 477 000 vues sur YouTube. Plus de trois ans plus tard, le titre de l’album, qui contient neuf pièces, porte le même message.

Les morceaux de l’opus sont tous en anglais, Trudy ayant été élevée dans les deux langues, sauf Go Solo, qui a été traduite pour le public francophone qui l’a découverte lors de son passage à OD.

Trudy a travaillé sur l’album avec le producteur Connor Seidel, qui collabore également avec Charlotte Cardin et Alicia Moffet, notamment.

Go Solo est disponible sur les plateformes d’écoute en ligne.