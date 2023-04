La musique des Cowboys Fringants adaptée en comédie musicale

Les personnages peuplant l’imaginaire des Cowboys Fringants prendront vie dans la comédie musicale Pub Royal, une idée et une création des 7 doigts de la main.

Fusionnant musique, danse, cirque et projections, le spectacle atypique réunit 11 chansons du groupe culte, puisées dans l’intégralité de sa discographie, auxquelles se greffent « 4 ou 5 » nouvelles tounes, que le principal auteur-compositeur de la formation, Jean-François Pauzé, également guitariste, a écrites sur mesure afin de faire le pont entre certaines chansons.

« Ce sont déjà des mastepieces », affirme le metteur en scène Sébastien Soldevila, des 7 doigts de la main, aux médias réunis à la Place des Arts, où décollera ce joyeux calvaire en décembre.

L’auteur Olivier Kemeid signe pour sa part les dialogues du spectacle, où l’on verra à l’œuvre une vingtaine d’interprètes, de danseurs.euses et d’acrobates. Et des acrobaties, il y en a pas mal, indique Sébastien.

La comédie musicale atypique Pub Royal, créée par Les 7 doigts de la main, réunit 11 chansons du répertoire des Cowboys Fringants, en plus de quelques nouvelles tounes que le principal auteur-compositeur de la formation, Jean-François Pauzé, a écrites sur mesure pour le spectacle. Image : La Tribu

Dans l’enceinte du Pub Royal

Alors, que se passe-t-il au Pub Royal, du nom d’une chanson des Cowboys tirée de leur album Octobre, paru en 2015? Grosso modo, un gars se retrouve inopinément au bar, où il fera des rencontres déterminantes qui changeront sa vie.



Mais impossible d’en révéler davantage sur les « twists » qui surviendront dans le huis clos, dit le metteur en scène, de crainte de gâcher le plaisir du public.



« Une histoire s’est dessinée à travers des thèmes et des personnages récurrents dans notre œuvre, mais c’est une toute nouvelle histoire », explique le bassiste du groupe, Jérôme Dupras, en entrevue avec Métro.



Parmi les chansons que la compagnie circassienne a sélectionnées dans le répertoire des Cowboys Fringants, certaines sont des incontournables, tandis que d’autres sont des titres que « les Cowboys n’auraient pas vus de prime abord, mais qui cadrent avec l’histoire », ajoute le musicien.



Les textes des chansons demeurent intacts, mais les structures des compositions ou leurs tonalités, elles, peuvent changer afin de s’adapter aux numéros sur scène ou aux interprètes, relève Jérôme.

Une comédie musicale unique en son genre

Jean-François Pauzé, qui agit à titre de directeur musical, admet aux médias avoir été dubitatif au départ à l’idée de faire une comédie musicale, il y a un an et demi, quand elle a germé chez les 7 doigts de la main.



« Je me demandais dans quoi je m’embarquais. Même après la première réunion, je me le demandais encore, avoue-t-il. C’était pour moi flou, c’était un univers que je connaissais moins. Je suis habitué à écrire pour les Cowboys depuis plus de 25 ans. Ç’a été de sortir de mes pantoufles de Cowboy. Ça s’est bâti au fil du temps. »



« Ce n’était pas automatique, pas inné que ça allait être une comédie musicale, corrobore Jérôme. Ç’aurait pu être du cirque, une installation… »



À force de réflexion, Sébastien Soldevila a eu l’idée de tirer parti du format de la comédie musicale, mais de créer « une anti-comédie musicale, un peu punk, en détruisant les codes pour rapprocher leurs univers », raconte le bassiste. Cette proposition éclatée a conquis le groupe, qui a tourné le film L’Amérique pleure dehors durant la pandémie.



Et il importait au groupe que la trame narrative ne se réduise pas aux belles facettes de l’être humain, mais qu’elle montre également les plus éclatées et marginales, « ce qui est le reflet de nos chansons », souligne Jérôme.



« Quand on écoute les chansons des Cowboys, des fois on rit, des fois on pleure, des fois on est en amour, des fois on est militant. Le Pub Royal, c’est l’antichambre de cette palette de thèmes et d’émotions qui se retrouvent dans nos chansons. C’était important que ces univers pluriels soient représentés dans l’histoire. »



Les 7 doigts de la main, « ce n’est pas une machine à produire des comédies musicales, c’est une équipe de créateurs qui, des fois, empruntent différents sentiers, ajoute-t-il. On leur fait confiance. Et à date, ce n’est qu’une partie de plaisir ».

Les Cowboys Fringants sur la scène du festival Mile Ex End en 2019. Photo : Villedepluie

Un « cadeau »

Aujourd’hui, le projet emballe Jean-François Pauzé au plus haut point, ravissement que partagent ses complices Marie-Annick Lépine, Karl Tremblay et Jérôme Dupras, dit-il.



« Ça me hante, ça m’envahit, je ne pense qu’à ça! », lance le lauréat du prix de l’auteur-compositeur de l’année au Gala SOCAN en 2020.



Les répétitions se sont amorcées, et Jean-François, qui fignole à l’heure actuelle les chansons inédites de Pub Royal, est resté « scotché » aux interprétations qu’il a entendues jusqu’à présent.



À ses yeux, ce projet constitue un véritable « cadeau », alors que les Cowboys Fringants avaient ralenti leurs activités au cours de la dernière année en raison des traitements médicaux du chanteur, Karl, qui a annoncé en juillet passé être atteint d’un cancer de la prostate.



Nul doute qu’il s’agit également d’une grand-messe à ne pas rater pour les fans du groupe.

Pub Royal décollera en décembre prochain au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts pour être ensuite présentée à Québec, puis dans l’Europe francophone en 2024, giron d’un gigantesque bassin d’adeptes hors Québec.