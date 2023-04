Alicia Moffet lance une nouvelle chanson sur sa rupture 

La chanteuse et nouvelle coanimatrice d’Occupation double Alicia Moffet lance aujourd’hui Didn’t Try, une nouvelle chanson qui fait écho à sa rupture, annoncée à la fin 2021, avec le père de sa fille.

C’est dans un vidéoclip en noir et blanc que l’on retrouve une Alicia Moffet fragmentée par un effet stop motion alors qu’elle chante cette pièce créée le lendemain de sa rupture, peut-on lire dans le communiqué annonçant la sortie de l’extrait.

«C’est toi qui nous as divisés, ne blâme pas ça sur moi. Tu ne peux pas dire que je ne t’ai pas chassé, tu ne peux pas dire que je ne me suis pas battue pour nous. Tu pourrais dire beaucoup de choses, mais tu ne peux pas dire que je n’ai pas essayé», peut-on entendre, en anglais, dans Didn’t Try.

La chanteuse, qui s’est fait connaître à La Voix et qui a lancé cette année sa première tournée, The Intertwine Tour, du même nom que son dernier EP, avait vécu une rupture assez médiatisée qui avait suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

«Cette chanson représente un épisode bien précis de ma vie, un moment charnière où j’ai eu le sentiment de devoir escalader une montagne pour m’en sortir», explique l’autrice-compositrice-interprète qui a créé l’album Billie Ave. en 2020 en l’honneur de sa fille. «Quand je l’écoute aujourd’hui, je la trouve apaisante. Mais c’est aussi une chanson qui évoque tellement de vulnérabilité.»

«J’espère qu’elle sera aussi thérapeutique pour vous qu’elle l’a été pour moi», ajoute l’artiste sur Instagram, où elle est suivie par plus de 400 000 personnes.

Rappelons qu’Alicia Moffet et son amoureux, Frédérick Robichaud, seront à l’animation de la prochaine saison d’OD en Andalousie, dans le sud de l’Espagne.

Alicia Moffett a récemment annoncé de nouvelles dates de spectacle dans plusieurs villes pour The Intertwine Tour, qui affichait guichets fermés. La chanteuse sera également à quelques événements estivaux cet été, dont Osheaga. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter son site web.