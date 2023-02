Un duo prendra la relève de Jay Du Temple à l’animation d’OD

L’entrepreneur Frédérick Robichaud et la chanteuse Alicia Moffet, seront les deux nouveaux animateurs d’Occupation double (OD). Ils remplaceront Jay du Temple, celui qui a été à la barre de l’émission pendant six ans et qui a annoncé son départ lors de la finale de la dernière édition martiniquaise.

D’abord révélée par La Presse, l’information a été confirmée par Noovo.

Leur audition a eu lieu à la fin janvier, en circuit fermé, et ils ont fait face à des mises en situation corsées pour vérifier leur aisance et leur spontanéité, chose réussie avec aplomb devant l’équipe de production. Frédérick Robichaud, 25 ans, est entrepreneur et avait été nommé coup de coeur du public d’OD dans l’Ouest. Alicia Moffet, 24 ans, a lancé son premier album en 2020.

La destination du prochain chapitre d’Occupation double n’a pas été révélée et s’éloignera du modèle antérieur, donnant une place aux influenceurs en quête d’abonnés et de visibilité sur les réseaux sociaux.