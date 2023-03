La programmation d’Osheaga révélée par une fuite

Attention, attention! La programmation d’Osheaga 2023 aurait accidentellement été révélée ce matin sur le site du festival avant d’être rapidement supprimée. Le web étant ce qu’il est, des internautes ont eu le temps de mettre la main dessus et de la partager avant que l’erreur ne soit réparée.

Osheaga accidently leaked their lineup, overall great lineup this year. @osheaga pic.twitter.com/hUgST85Ewx — Idris (@beetsbeet) March 9, 2023

Fidèle à son habitude, Osheaga présenterait, si l’information s’avère exacte, des concerts pour tous les goûts encore cette année. On retrouve notamment dans la programmation les rappeurs Baby Keem, Joey BADA$$, JPEGMAFIA et Lil Yachty, la sensation électro Fred Again, les artistes indie Soccer Mommy ainsi que Dope Lemon. Mentionnons aussi en rafale L’impératrice, Sofi Tukker, Cigarettes After Sex, Libianca, Tom Odell et Two Feet, entre autres.

Côté québécois, on note la présence de Milk & Bone, Alicia Moffet, Mindflip et Sarahmée.

Programmation non officielle.

Selon nos informations, la version officielle de la programmation devrait être rendue publique vendredi. Peut-être que d’autres noms s’y ajouteront. Pour l’instant, le festival a seulement annoncé la présence de Rüfüs du Sol, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Aya Nakamura et The National.