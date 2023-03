Occupation double dévoile sa prochaine destination

La destination de la prochaine édition d’Occupation double est maintenant connue: les célibataires du Québec et du Nouveau-Brunswick sélectionnés iront en Andalousie, dans le sud de l’Espagne.

En plus des kilomètres de plage, les participants auront l’occasion de s’imprégner du riche héritage culturel et historique de la région et découvriront certaines villes telles que Cordoue, Grenade et Séville. Les candidats logeront dans un des points les plus au sud de l’Espagne, près de l’Afrique.

Animateur supplémentaire

Les animateurs, couple formé de l’auteure-compositrice-interprète Alicia Moffet et l’entrepreneur-chroniqueur Frédérick Robichaud, seront épaulés par FouKi à l’animation cette année, a aussi dévoilé la production.

Interprète masculin de l’année 2021 et récipiendaire du Félix de la Chanson de l’année 2022, il se réappropriera la chanson-thème d’Occupation double en plus d’être complice des animateurs dans cette édition espagnole.

L’équipe de production de l’émission-phénomène dévoilera ses dates d’audition dans les différentes régions sous peu.