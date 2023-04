Montréal fera le party pendant 36 heures de suite en mai

Les Montréalais pourront faire le party pendant plus de 24 heures de suite ce printemps. L’organisme MTL 24/24 dévoile la programmation complète de NON STOP, qui se tiendra du 19 au 21 mai 2023 au Grand Quai du Port de Montréal en marge de Montréal au sommet de la nuit. Des artistes locaux et internationaux de renom animeront les 36 heures de performances musicales et un service de bar sera disponible tout au long de l’évènement.

Les premières têtes d’affiche internationales annoncées pour l’événement sont DJ Minx, Kiernan Laveaux et Jacques Greene le vendredi, ainsi que VTSS et TSVI pour la journée du samedi. Le vendredi 19 mai, on y retrouvera notamment la DJ house québécoise Lia Plutonic, qui est déjà montée sur des scènes montréalaises, comme celle du Piknic Électronik.

We are beyond excited to finally unveil the full (36 hr!) program for NON STOP 2023🔥



Nous sommes ravi·es de vous dévoiler enfin le programme complet (de 36h!) de NON STOP 2023🔥



Come celebrate #mtl night culture in stye!

Tickets / billets → https://t.co/oBccI8mr50 #nonstop pic.twitter.com/wony0dNUuR — MTL 24/24 (@MTL_2424) April 18, 2023

Le 20 mai, de 10h à 23h, NON STOP offrira des spectacles gratuits sur la scène extérieure installée à la Place des commencements dans le Vieux-Montréal. On y retrouvera le Britannique Randonner ainsi qu’une longue liste de DJs d’ii: dileta b2b Lis Dalton, GLOWZI, Ramzilla, Solitary Dancer, ou encore zi!.

Pour cette même journée, les concerts payants de Quan & James Benjamin, Tigerhead, TSVI et VTSS sont également au programme.

Au-delà de l’aspect musical, NON STOP collabore avec le Centre Phi pour des conférences et tables rondes sur le thème de la vie nocturne, l’aménagement urbain et des initiatives culturelles prises par d’autres villes du monde, à l’instar de Montréal avec MTL 24/24.

Une première au Canada

Les portes ouvriront le 19 mai à 22h et fermeront le 22 mai à 8h. L’entrée sera payante pour les soirées du 19 et 20 mai. Le lieu offrira une vue panoramique spectaculaire sur le fleuve et la ville de Montréal. Cet événement est réservé aux personnes de 18 ans et plus.

Selon l’organisme à but non lucratif MTL 24/24, ce projet pilote novateur et bienveillant vise à offrir une programmation de culture nocturne de 36 heures respectueuse et inclusive de tous les acteurs de la ville.

Depuis l’automne 2021, la Ville de Montréal a investi 600 000$ sur trois ans en partenariat avec MTL 24/24 pour dynamiser le développement de la vie nocturne et appuyer le développement de la première Politique de la vie nocturne à Montréal.

Depuis la fête de 24 heures à la SAT en mai dernier dans le cadre de Montréal au sommet de la nuit, et le 5e anniversaire de l’organisme en septembre, les projets pilotes pour prolonger les heures de bar se multiplient à Montréal. La Grande rentrée du Quartier latin a également bénéficié d’une dérogation pour garder une quinzaine de bars ouverts jusqu’à 6h du matin en septembre dernier, tandis que la Nuit ÆX a pu lancer un party de 24h en janvier 2023.

Les heures de service ont aussi été prolongées durant la pandémie pour soutenir l’industrie de la restauration. MTL 24/24 vise à transformer la nuit en un nouveau territoire de développement pour la ville de Montréal et à offrir une vie nocturne vibrante et inclusive.