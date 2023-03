Les finalistes des Lauriers de la gastronomie 2023

Pour leur cinquième anniversaire, les Lauriers de la gastronomie québécoise ont reçu pas moins de 6000 candidatures, un record! Mais de ce nombre, seuls 95 talents ont été retenus en tant que finalistes et ils viennent d’être dévoilés.

Afin de départager ces finalistes sélectionné.e.s dans les 16 catégories que comptent les Lauriers, les quelque 6000 professionnel.le.s de la gastronomie québécoise qui forment la Brigade des Lauriers devront voter. Leur voies compteront pour moitié et seront complétées par celles du jury composé cette année du pâtissier Patrice Demers, de la sommelière Marie-Josée Beaudoin, de Ricardo Larrivée, Claudia Doyon (mixologue de l’année 2022), Dyan Solomon (Olive et Gourmando), Fernande Ouellet (productrice de l’année 2021), de la journaliste Allison Van Rassel, de Danny Smiles (Le Bremner) et Chanthy Yen (ancien chef de Justin Trudeau).

La remise des prix aura lieu le 29 mai, lors de la soirée de gala animée par Christian Bégin (lui-même nommé dans deux catégorie) et Christine Plante, fondatrice et directrice générale des Lauriers.

Pour les 16 catégories, les nommé.e.s sont:

Restaurant de l’année

Alentours, Québec

BEBA, Montréal

Faux Bergers, Baie-Saint-Paul

Hoogan & Beaufort, Montréal

Île Flottante, Montréal

La Belle Histoire, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Melba, Québec

Moccione, Montréal

Monarque, Montréal

Tanière3, Québec

Chef.fe.s de l’année

Alex Bouchard, Chez Muffy, Québec

Frédérick Boucher, Jardins de Métis, Grand-Métis

Kim Côté, Côté Est, Kamouraska

Fisun Ercan, Bika Ferme & Cuisine, Saint-Blaise-sur-Richelieu

Junichi Ikematsu, Jun I, Montréal

Juan Lopez Luna, Alma, Montréal

Jessica Noël, Vin Mon Lapin, Montréal

François-Emmanuel Nicol, Tanière3, Québec

Massimo Piedimonte, Cabaret L’Enfer, Montréal

Janice Tiefenbach, Elena, Montréal

Laurier du Public

Christian Bégin

Josée Di Stasio

Stefano Faita

Caroline Huard (Loounie Cuisine)

Normand Laprise

Helena Loureiro

Simon Mathys

Antonin Mousseau-Rivard

Geneviève O’Gleman

Colombe St-Pierre

Révélation.s de l’année

Samy Benabed, Auberge Saint-Mathieu, Saint-Mathieu-du-Parc

Arianne Faucher, Baumier Bar à Vin, Piedmont

Léandre Legault-Vigneau, Bocuse d’Or

Maxime Lizotte, Le Cuisinier Locavore, Québec

Zébulon Vézina, Pâtisserie Zébulon, Montréal

Chef.fe pâtissier.ère de l’année

Éric Champagne, Restaurant de l’ITHQ, Montréal

Léa Godin Beauchemin, Place Carmin, Montréal

Mathieu Janes, Chez Rioux & Pettigrew, Québec

Olivier Potier, Chez Potier, Montréal

Rachel Parenteau et Olivier Verdot, Pâtisserie Chouquette, Québec

Boulanger.ère de l’année

François Borderon, Borderon et fils, Québec

Fabien Demandolx, Racines boulangerie fermière, L’Isle-Verte

Maxime Deslandes, Blés de Pays, Montréal

Martin Falardeau, La Meunerie Urbaine, Montréal

Jeffrey Finkelstein, Hof Kelsten, Montréal

Sommelier.ère de l’année

Caroline Beaulieu, Légende, Québec

Lindsay Brennan, Alma, Montréal

Nikolas Da Fonseca, Vin Vin Vin, Montréal

Hugo Duchesne, Hoogan & Beaufort, Montréal

Vincent Laniel, Candide, Montréal

Mixologue ou bartender de l’année

Max Coubès, Distillerie Ubald, Saint-Ubalde

Daphnee Vary Deshaies, A5 Hospitality

Maximilien Jean, Cloakroom Bar, Montréal

Jean-François Laurence, Légende, Québec

Julien Vézina, Honō Izakaya, Québec

Prix du meilleur service

Mélanie Blanchette, Place Carmin, Montréal

Roxan Bourdelais, Tanière3, Québec

Perle Morency, Côté Est, Kamouraska

Marie-Ève Savard Brulotte, Candide, Montréal

Dave St-Yves, Buvette Scott, Québec

Brasseur, vigneron ou producteur.trice.s de boissons de l’année

Geneviève Blais, Mathieu Fleury, Amélie-Kim Boulianne et Michaël Côté, Distillerie La Société Secrète, Cap-d’Espoir

Jessica Côté et Ève-Marie Gravel, KWE Cocktails, Alma

Samuel Lavoie, Ferme Le Raku, Saint-Germain-de-Kamouraska

Simon Naud et Steve Beauséjour, Vignoble de la Bauge, Brigham

Bastien Poulain, 1642, Montréal

Producteur.trice de l’année

Élisabethe Arseneau, Gérald Arseneau, Joëlle Arseneau et Nicole Maheux, Alcyon sel de mer, Havre-aux-Maisons

Sarah Hui et Gert Janssens, Ferme d’Orée, Cookshire-Eaton

Emmanuel Sandt-Duguay et Guillaume Werstink, Chasse-Marée, Rimouski

Caroline Tardif, Fromagerie Ruban Bleu, Mercier

Stéphanie Wang, Le Rizen, Frelighsburg

Artisan.e.s de l’année

Christine Blais, Palette de Bine, Mont-Tremblant

Pierre-Olivier Canuel, La Fermenterie du Père Canuel, St-Valérien-de-Rimouski

Pascal Hudon, Pascal le boucher, Montréal

Jean-Simon Petit, La Ferme des Quatre-Temps, Hemmingford

Alexandre Séguin, Café Pista, Montréal

Entreprise ou initiative de l’année

Le Défi 100% local par les TCBQ

La Table Ronde

La Transformerie

Mange ton Saint-Laurent

Remise en Place

Prix du rayonnement de la culture culinaire

Christian Bégin

Élisabeth Cardin

Restaurant La Traite

Mordu

Samuel Sirois, Léandre Legault-Vigneau et Gilles Herzog, Équipe Bocuse d’Or Canada

Évènement de l’année

Bulles, Whisky & Gastronomie

La Fête des Vendanges

La Clé des Champs de Dunham

Pop-up des fermes et restos Brome-Missisquoi

Yatai MTL

Prix du tourisme gastronomique

Restaurant La Traite, Wendake

Cassis et Mélisse, Saint-Damien-de-Buckland

Cassis Monna & Filles, Saint-Pierre

Le Fumoir d’Antan, Havre-aux-Maisons

Circuits touristiques « Saveurs de Chinatown » par Victor Yu, Montréal