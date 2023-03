Cette tarte à la laitue servie à Montréal sème l’émoi

Le nouveau dessert partagé par le restaurant Mastard sur ses réseaux sociaux en impressionne et fait saliver plus d’un. C’est qu’il est assez singulier : il s’agit d’une tarte à la laitue avec sauce aux herbes, garnie de champignons de Paris et d’épinards!

Est-ce un plat qui vous inspire? En tout cas, quand il est concocté par le chef de l’année du dernier Gala des Lauriers de la Gastronomie, Simon Mathys, c’est sûr que ça pique la curiosité.

La publication Instagram a récolté près de 1000 mentions «J’aime» et des dizaines de commentaires d’internautes manifestement prêts à l’essayer. Le chef Danny St Pierre a même suggéré que le plat pourrait «briser l’internet».

Le Mastard, établi dans Rosemont-La Petite-Patrie, a d’ailleurs obtenu la 81e place dans le palmarès des 100 meilleurs restos au Canada de Canada’s 100, une bible pour les foodies du pays.