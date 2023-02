La famille d’Hoogan et Beaufort s’agrandit avec le bar à vin Annette

Après leur restaurant Hoogan et Beaufort, puis leur boucherie artisanale Édouard et Léo, Marc-André Jetté et Mila Rishkova présentent leur petit dernier: Annette, un bar à vin qui se veut à la fois chaleureux et festif.

Pour ce nouveau projet qui a ouvert ses portes ce mardi, le couple de passionnés a fait le choix de rester dans les shop Angus, à deux pas de son restaurant. On n’est donc a priori pas trop dépaysé.e.s, puisqu’on retrouve Marc-André Jetté derrière les fourneaux et que le sommelier Hugo Duchesne, qu’on ne présente plus, est aussi de la partie.

Le menu, toujours construit autour de produits de saison de qualité (dont la viande de leur propre boucherie, évidemment) se veut toutefois plus épuré et plus convivial. On peut ainsi se partager des gourmandises à grignoter (gaufrettes au cheddar et piment, croquette de boudin) ou de petites assiettes cuisinées de ris de veau au panais, de morue noire aux huîtres et betteraves blanches ou tartare de bœuf aux bourgots, avant de finir sur une touche sucrée.

Déguster et découvrir

Si on risque fortement de se régaler des mets proposés, on viendra aussi (et surtout?) chez Annette pour découvrir les nombreux vins – du Québec, de France, d’Australie, d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne ou des États-Unis – qui sont soigneusement sélectionnés et qui sont au cœur du concept, comme en témoigne la très longue carte.

Pour rendre le lieu encore plus vivant, des dégustations guidées par le sommelier seront organisées chaque deux semaines. L’occasion de découvrir cinq vins de qualité en savourant quelques snacks.

Enfin, si vous aimez les cocktails du Hoogan, vous serez aussi comblé.e de retrouver le mixologue Olivier Quintin qui a élaboré une carte qui promet d’être en harmonie avec la sélection de vins.

L’espace convivial du bar à vin, avec cuisine ouverte et qui peut accueillir 100 personnes, a été designé par nulle autre que l’agence voisine lg2. Il est d’ailleurs possible de privatiser l’une des salles pour les groupes allant jusqu’à 50 personnes.